Ziobro pisze do ambasadora USA ws. Sikorskiego. Szef MSZ odpowiada

"Panie ambasadorze, czy nie jest podwójnym standardem to, czego jesteśmy świadkami – szantaż UE jest OK, poparcie ze strony Trumpa to »ingerencja«?" – napisał Ziobro w serwisie X, nawiązując do wystąpienia Sikorskiego podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w którym szef MSZ skrytykował administrację Donalda Trumpa za rzekomą ingerencję w sprawy Polski.

"Kiedy niemiecka szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen szantażowała Polskę, zamrażając miliardy funduszy, by obalić konserwatywny rząd i uczynić Donalda Tuska premierem, dla Radosława Sikorskiego to nie była ingerencja w wewnętrzne sprawy ani suwerenność Polski. Ale kiedy Donald Trump poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, a J.D. Vance naciskał na równe traktowanie konserwatystów i prawdziwą wolność słowa w Europie, Radosław Sikorski potępił to jako »absolutnie skandaliczne«, jako »niedopuszczalną ingerencję« i próbę narzucenia swoich wartości przez jedną stronę Atlantyku drugiej. Czysta hipokryzja ze strony liberalno-lewicowych polityków UE. Czy to podwójne standardy?" – pyta były minister sprawiedliwości.

"Zbyszku". Sikorski odpowiada Ziobrze

Ziobrze odpowiedział Sikorski. "Zbyszku, KE nie wskazywała na kogo Polacy mają głosować, lecz stosowała mechanizm warunkowości uzgodniony przez rząd PiS. Wstrzymywała pieniądze dlatego, że brałeś pod but polskich sędziów. Wiem, że masz trudne chwile, ale zamiast skarżyć się do Amerykanów, zachowuj się jak mężczyzna" – napisał szef MSZ.

Azyl polityczny na Węgrzech. Czy sąd wyda ENA?

Ścigany listem gończym były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura postawiła mu 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Zdaniem śledczych, Ziobro, gdy był ministrem, kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Obecnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie ważą się losy europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry.

