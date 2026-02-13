Zmiana sędziego do sprawy Ziobry. Nowe informacje

Ścigany listem gończym były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura postawiła mu 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Zdaniem śledczych, Ziobro, gdy był ministrem, kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

ENA wobec Ziobry. Wniosek o wyłączenie sędziego

Prokuratura Krajowa złożyła w czwartek (12 grudnia) wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego z rozpoznania wniosku PK o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Ziobry.

Zdaniem prokuratury, istnieją "uzasadnione wątpliwości co do bezstronności" sędziego Łubowskiego, który w ubiegłym roku w podobnym postępowaniu wobec innego polityka PiS – byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego – uchylił ENA. W opinii śledczych uzasadnienie tej decyzji zawierało "twierdzenia i oceny nacechowane politycznie".

PK powołuje się również na wypowiedzi i działania sędziego, które w jej ocenie mogą budzić wątpliwości co do bezstronnego prowadzenia procesu.

"Została wylosowana" sędzia

Według ustaleń RMF FM, do oceny wniosku prokuratury o wyłączenie sędziego Łubowskiego została wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów, która w Sądzie Okręgowym orzeka od 12 lat. "Podpisała się pod listem w obronie sędziów represjonowanych przez rzeczników dyscyplinarnych ministra Ziobry. W swojej karierze m.in. skazała na 6 lat więzienia Bogusława Bagsika" – czytamy w tekście.

Ziobro nie przyznaje się do winy i odrzuca wszystkie zarzuty. W piątek (13 lutego) poinformował, że otrzymuje liczne groźby, w tym groźby zabójstwa. Dodał, że pogróżki kierowane są także pod adresem jego dziecka oraz obrońcy, mec. Bartosza Lewandowskiego. Odpowiedzialnością za to były szef MS obarczył premier Donalda Tuska.