"Jeśli cokolwiek im się stanie...". Ziobro zwrócił się do Tuska

We wpisie opublikowanym w piątek w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro odniósł do atmosfery, jaką wokół jego osoby tworzą politycy obozu władzy w związku z czynami, jakie zarzuca mu kierowana przez Waldemara Żurka prokuratura. Okazuje się, że odbija się ona już nie tylko na polityku, ale także na jego bliskich i jego pełnomocniku.

"W ostatnim czasie otrzymuję liczne groźby, w tym groźby zabójstwa. Na ulicach Warszawy zawisły nawet plakaty oferujące pieniądze za Zbigniewa Ziobro – żywego lub martwego" – zaczął swój wpis wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił, po przejęciu władzy Donald Tusk świadomie rozpętuje w Polsce atmosferę nienawiści. Kieruje ją przeciwko jego ugrupowaniu, a szczególnie wobec niego. Według Ziobry, szef rządu, odwraca w ten sposób uwagę Polaków od swojej nieudolności, od drastycznego wzrostu cen energii i katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia. Były minister sprawiedliwości wyjaśnił, że dotąd nie reagował na pogróżki, bo dotyczyły wyłącznie jego. To, jak się okazuje, uległo zmianie.

Dziecko Ziobry i jego obrońca dostają pogróżki. Były minister reaguje

"Jednak tym razem groźby zostały skierowane także wobec mojego dziecka oraz obrońcy – adwokata Bartosza Lewandowskiego" – napisał Ziobro, po czym poinformował, że dlatego właśnie zdecydował się skierować wniosek o ściganie sprawców.

"Nie mam jednak złudzeń, że kierownictwo nielegalnie przejętej prokuratury odpowiednio zareaguje. Zostali szefami prokuratury wyłącznie dzięki przestępczym decyzjom Tuska i jego kompanów. I są mu winni posłuszeństwo. A to ci politycy kłamliwie mnie oskarżają. Zarzucają mi czyny, których nie popełniłem. By uwiarygadniać swoje kłamstwa, łamią procedury śledcze i sądowe. A nawet niszczą sędziego, gdy wyda rozstrzygnięcie nie po partyjnej linii władzy. Wokół fabrykowanego procesu rozpętują nagonkę cieknącą nienawiścią" – wskazał.

Ziobro do Tuska: Pełna odpowiedzialność spadnie na Pana

W ostatniej części swojego wpisu Zbigniew Ziobro zwrócił się do premiera.

"Panie Tusk, jest Pan odpowiedzialny za cały ten spektakl oszczerstw i gróźb. Jeśli cokolwiek stanie się moim najbliższym lub mojemu obrońcy, pełna odpowiedzialność spadnie na Pana" – podsumował.

