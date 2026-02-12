Areszt dla Ziobry. Zdecydowany ruch jego obrońcy

Kilka dni temu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, m.in. z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Z kolei w piątek 6 lutego Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji. List z wizerunkiem i danymi polityka Prawa i Sprawiedliwości został już opublikowany na stronie KSP.

Obrońca Ziobry: Postanowienie jest bezzasadne

Obrońca byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski złożył w czwartek za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jego klienta.

W opinii adwokata i w świetle zgromadzonego materiału dowodowego "zarzuty nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione, a zatem nie ma możliwości orzeczenia jakichkolwiek środków zapobiegawczych".

"Sąd nie uwzględnił jednoznacznych dowodów świadczących o całkowitej niewinności pana Ministra, a wyjaśnienia Tomasza M. można naprawdę bardzo łatwo obalić poprzez odwołanie do niekwestionowanych obiektywnych dowodów. W zażaleniu wnoszę również o wstrzymanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie wykonalności postanowienia do czasu jego uprawomocnienia!" – napisał Lewandowski na swoim koncie na platformie X.

ENA za Ziobrą

We wtorek prokurator zwrócił się do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Jak przekonywał prokurator Przemysław Nowak, wydanie ENA "jest konieczne i proporcjonalne".

– W ocenie prokuratura jest to jedyny środek, który na tym etapie postępowania umożliwia przeprowadzenie z podejrzanym czynności procesowych, w tym ogłoszeniu mu zarzutów popełnienia 26 przestępstw. Żaden inny środek na tym etapie nie jest w stanie zapewnić prawidłowego dalszego toku tego postępowania w tym zakresie – stwierdził śledczy.

