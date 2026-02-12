Trump dofinansuje kopalnie węgla w USA. Ziobro: PiS zrobi to samo

Prezydent USA Donald Trump nakazał Pentagonowi wykorzystanie funduszy rządowych i kontraktów resortu obrony do utrzymania amerykańskich elektrowni węglowych – poinformował Bloomberg News, powołując się na źródło w Białym Domu.

Według doniesień Bloomberga, decyzja została podjęta w środę w drodze rozporządzenia wykonawczego, a prezydent Donald Trump nakazał sekretarzowi wojny Pete'owi Hegsethowi zawarcie umów na zakup energii elektrycznej z elektrowni węglowych na potrzeby operacji wojskowych. Prezydent Trump ma również przedstawić plan Departamentu Energii, który przewiduje przeznaczenie 175 milionów dolarów na modernizację sześciu elektrowni węglowych w Kentucky, Karolinie Północnej, Ohio, Wirginii i Wirginii Zachodniej.

Z kolei Biały Dom poinformował, że dyrektorzy firm górniczych, przedstawiciele przemysłu węglowego i liderzy branży energetycznej odwiedzą siedzibę prezydenta USA.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Donald Trump podpisał rozporządzenia wykonawcze mające na celu zwiększenie wydobycia węgla.

Ziobro chwali ruch Trumpa: PiS zrobi to samo

Ruchy prezydenta USA skomentował Zbigniew Ziobro. "Trump nakazał Pentagonowi kupować prąd z elektrowni węglowych. Bo to energia tania i niezawodna. Ameryka znów stawia na węgiel po niszczącym gospodarkę ekoszaleństwie. Oficjalnie kończy też z polityką opartą na micie o ociepleniu klimatu" – zauważa były szef MS.

"Gdy PiS wróci do władzy, zrobi to samo. Wystarczy wyjść z unijnego systemu ETS i wyrzucić cały Zielony Ład do kosza. Ceny energii, zamiast drastycznie rosnąć, spadną – co najmniej o 40 proc. Polacy naprawdę odczują to w portfelach. W sklepach będzie taniej. Wrócą inwestorzy. Polskie firmy odzyskają konkurencyjność – w kraju i na rynkach międzynarodowych. Jedna mądra decyzja, a korzyści ogromne. Trzeba tylko odesłać fatalny rząd Tuska wraz z całym forsowanym unijnym ekoszaleństwem w niechlubną otchłań historii. A to już misja dla wyborców" – zaznacza polityk PiS.

