Moskwa jest gotowa pójść w stosunkach z Indiami tak daleko, jak tylko zechce New Delhi – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, dodając, że nie ma rzeczy niemożliwych.

– Poza prezydentem USA Donaldem Trumpem nikt inny nie stwierdził, że Indie zaprzestaną kupowania rosyjskiej ropy – mówił Ławrow na forum rosyjskiego parlamentu.

Wypowiedzi szefa MSZ Rosji pojawiły się dwa dni po tym, jak Rosja oskarżyła Stany Zjednoczone o próbę uniemożliwienia Indiom i innym krajom kupowania rosyjskiej ropy, twierdząc, że Waszyngton stosuje szeroki wachlarz środków "przymusu", w tym cła, sankcje i bezpośrednie zakazy.

Ławrow: Nie słyszałem tego od nikogo

W środę, odpowiadając członkowi Dumy Państwowej, Ławrow powiedział: "Wspomniał pan, że Donald Trump ogłosił zgodę Indii na zaprzestanie kupowania rosyjskiej ropy. Nie słyszałem takiego oświadczenia od nikogo innego, w tym od premiera Modiego i innych indyjskich przywódców". Siergiej Ławrow zauważył, że minister spraw zagranicznych Indii, wyznaczając kierunek przewodnictwa swojego kraju w BRICS, powiedział na pierwszym spotkaniu, że bezpieczeństwo energetyczne będzie jednym z najważniejszych tematów szczytu BRICS, w którym ma wziąć udział prezydent Rosji Władimir Putin.

Ławrow powiedział, że wizyta prezydenta Putina w Indiach w grudniu 2025 roku dodatkowo wzmocniła relacje między Moskwą a New Delhi. – W szczególności podczas wizyty państwowej prezydenta Putina w Indiach w grudniu ubiegłego roku podpisano obszerny pakiet wspólnych dokumentów. Wizyta ta wzbogaciła relacje rosyjsko-indyjskie, tworząc szczególne, uprzywilejowane partnerstwo strategiczne – podkreślił Ławrow. – Oczekuje się, że kolejne spotkanie przywódców obu krajów odbędzie się na marginesie szczytu BRICS, który odbędzie się w tym roku pod przewodnictwem Indii – dodał szef rosyjskiej dyplomacji.

Indie formalnie objęły przewodnictwo w BRICS 1 stycznia 2026 roku. Ogłaszając w zeszłym tygodniu umowę handlową z Indiami, Donald Trump stwierdził, że Nowe Delhi zgodziło się nie kupować ropy naftowej od Rosji.

Z kolei W rozporządzeniu wykonawczym prezydent Trump cofnął dodatkowe 25 proc. cło nałożone na Indie w sierpniu ubiegłego roku za zakupy ropy naftowej z Rosji.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Vikram Misri Indii podkreślił, że państwo utrzymaja róznorodne źródła zakupu ropy naftowej i zdywersyfikuje je tak, aby zapewnić stabilność łańcucha dostaw, przy czym interesy narodowe pozostaną "czynnikiem przewodnim" w procesie zakupu.

