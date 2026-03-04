Bosak krytykuje Brauna. "Robi dokładnie to, co ludzie, którzy ślepo kibicują Trumpowi"

– Racją stanu państwa polskiego nie jest angażowanie się w wojnę na Bliskim Wschodzie i autoryzowanie wszystkiego, co robi prezydent Trump – wskazał w środę w programie "Graffiti" na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Jeden z liderów Konfederacji odniósł się do wypowiedzi eurodeputowanego i lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który sugerował, że w konflikcie na Bliskim Wschodzie Polska powinna opowiedzieć się po stronie Iranu, a nie Stanów Zjednoczonych. – To jest zrobienie dokładnie tego, co robią w tej chwili ludzie, którzy ślepo kibicują prezydentowi Trumpowi i jego ekipie, to znaczy opowiadanie się po jednej ze stron nie naszej wojny i nie naszego konfliktu – skomentował Bosak.

– Trochę mnie dziwi ta postawa, dlatego że Grzegorz Braun bardzo zdecydowanie krytykował angażowanie Polski w wojnę na Ukrainie, która jest znacznie bliżej. Tymczasem wojna na Bliskim Wschodzie jest daleko, my nie jesteśmy jej stroną – zauważył.

Bosak: Wyraz niedojrzałości

– Nasze interesy cierpią na rozpoczęciu tej wojny, niestety. Zapłacimy więcej za wszelkiego rodzaju importowane dobra, gdzie są koszty transportu morskiego. Zapłacimy więcej za gaz, paliwo, pożywienie, bo już firmy produkujące nawozy renegocjują ceny i stawki – mówił Krzysztof Bosak.

– Będziemy dłużej czekać na uzbrojenie, ponieważ to uzbrojenie, które zostało wystrzelane – tysiące rakiet, pocisków, także pocisków obrony przeciwlotniczej, której bardzo potrzebujemy – nie pojawi się ot tak, z powietrza. One muszą zostać wyprodukowane i na to się czeka miesiącami albo latami – kontynuował.

– Więc ta wojna będzie mieć i już ma wiele negatywnych konsekwencji dla państwa polskiego. Kibicowanie w tej chwili jednej czy drugiej stronie jest moim zdaniem co najmniej wyrazem niedojrzałości – dodał wicemarszałek Sejmu.

