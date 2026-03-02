Mentzen premierem? Miller: Nie byłby gorszy od poprzednich

W rozmowie z "SE" były premier przyznał, że obsadzenie Sławomira Mentzena w fotelu szefa rządu jest bardzo możliwe. – Nie byłby gorszy od innych premierów – mówi Leszek Miller, jednocześnie zaznaczając: – Ode mnie nikt nie może być lepszy.

– Mentzen powiedział, że nie wyobraża sobie rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, że Kaczyński to jest polityczny gangster, że te rozmowy są praktycznie niemożliwe, bo on wściekle atakował Konfederację. A pan takie rozmowy sobie wyobraża? – zapytał dziennikarz.

Były europoseł KO potwierdził, wskazując, że jego zdaniem takie rozmowy odbyłyby się w przyjaznej atmosferze.

– Kiedy ruszają wybory parlamentarne, to partie muszą zaprezentować jakieś programy. I to jest program na wybory. A kiedy zostaną ogłoszone wyniki wyborów, to powstają programy po wyborach i często te dwa dokumenty różnią się zasadniczo. Zresztą łatwo to uzasadnić, dlatego że partia przed wyborami zachowuje się tak, jakby dysponowała samodzielną większością w Sejmie. A po wyborach, kiedy się okazuje, że nie ma samodzielnej większości musi iść na kompromis z innymi formacjami. I wtedy można wytłumaczyć wszystko – przekonuje Miller.

Miller: Mentzen trafia do młodych

Były premier uważa, że gospodarcze i podatkowe pomysły Mentzena "trafiają do młodych dlatego, że są proste. Każdy, kto prowadził własną działalność gospodarczą, kiedy dowiaduje się ile ma zapłacić podatku, to przeżywa moment frustracji".

Pytany, kto jest większym zagrożeniem dla Mentzena – Bosak czy Kaczyński, Leszek Miller mówi: – Myślę, że Bosak, dlatego że to jest jego bezpośredni rywal do władzy nad formacją, którą on reprezentuje. Rywal, którego nie można lekceważyć. Gdy były wybory prezydenckie, byłem przekonany, że Konfederacja wystawi Bosaka, a nie Mentzena. Oni dzisiaj współpracują, bo takie są wymogi, ale każdy z nich wie, że lider może być tylko jeden.

– Myślę, że Mentzen byłby lepszym premierem dlatego, że dobrze jest, jeżeli szefem rządu zostaje ktoś, kto ma jakieś doświadczenie ekonomiczne, gospodarcze, ktoś, kto prowadził własny biznes – podsumował w wywiadzie dla "SE".

