"Brukselsko-moskiewski pachołek". Mentzen uderza w Czarzastego

Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, zauważył, że „marszałek Czarzasty pojechał na Ukrainę, żeby zadeklarować, że Polska chce jak najszybszego wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i zrobimy wszystko, co będziemy mogli, żeby w tym im pomóc”.

– Tylko jaką my mamy w tym korzyść? Gdzie tu jest nasz interes? Przecież jeżeli Ukraina włączy się do Unii Europejskiej, to Polska na tym najbardziej straci. Pieniądze z Brukseli zamiast do Polski, będą jechały do dużo biedniejszej Ukrainy, gdzie miejscowi oligarchowie będą je kraść – zaznaczył.

Sławomir Mentzen podkreślił, że „będziemy narażeni na konkurencję z ukraińskim rolnictwem, należącym do wielkiej korporacji, zresztą do oligarchów”. – Będziemy narażeni na konkurencję z ukraińskimi firmami transportowymi, na ten cały przemyt, bo przecież zniknie granica z Ukrainą. Wszyscy przestępcy będą mogli bez żadnego problemu przyjechać do Polski i nic nie będziemy w tej sprawie w stanie zrobić – dodał.

Polityk Konfederacji zaznaczył, że „nie mamy żadnego interesu w tym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej”. – Jeżeli nawet kiedyś teoretycznie byśmy się na to zgodzili, to tę zgodę trzeba bardzo drogo sprzedać – mówił.

Mentzen uderza w Czarzastego. "Postanowił zostać pachołkiem brukselskim"

Zwrócił uwagę, że „tymczasem niestety polskie władze chcą to oddać zupełnie za darmo, bo zupełnie nie myślą o polskim interesie”.

– To jest jakieś takie typowe dla tych ludzi. Taki Czarzasty, kiedy wystąpił do PZPR-u, czyli do Płatnych Zdrajców Pachołków Rosji, był pachołkiem moskiewskim. Teraz czasy się zmieniły, to postanowił zostać pachołkiem brukselskim i nie myśli, co zrobić, żeby to było zgodne z polskim interesem narodowym – powiedział Sławomir Mentzen.

Czarzasty w Kijowie. "Wejdziecie do UE"

Włodzimierz Czarzasty w poniedziałek złożył wizytę w Kijowie. Na konferencji prasowej oświadczył, że „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”. – Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski, a w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość – mówił.

Marszałek Sejmu dodał, że „pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej”. – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – powiedział.

