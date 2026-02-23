Żukowska ukarana. Wulgarnie odpowiedziała Mentzenowi

Sławomir Mentzen z Konfederacji 13 września 2025 roku zamieścił w serwisie X nagranie, które opatrzył komentarzem: „Co robi lewica, co robią ludzie, którzy cały czas mówią o mowie nienawiści, o potrzebie wolności, tolerancji? Cieszą się!”.

twitter

Na wpis lidera Nowej Nadziei zareagowała szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, która Sławomirowi Mentzenowi odpisała: „sp…dalaj”. Do swojej odpowiedzi dołączyła nagranie, na którym Charlie Kirk bagatelizuje atak młotkiem na męża czołowej amerykańskiej polityk z obozu Demokratów.

Żukowska ukarana za użycie wulgaryzmu

Okazało się, że za użycie wulgaryzmu, Anna Maria Żukowska została ukarana upomnieniem od sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.

„To prawdopodobnie dopiero drugi raz, gdy poseł został ukarany za wulgaryzm. W 2012 roku ówczesna posłanka PiS Krystyna Pawłowicz została ukarana zwróceniem uwagi na rzucenie „sp…laj” na sali obrad w kierunku posła SLD, ale do końca przekonywała, że wcale tego nie powiedziała i zawiadomiła nawet prokuraturę o możliwości sfałszowania sejmowych stenogramów” – przypomina „Rzeczpospolita”.

Szefowa klubu Lewicy nie przyszła na posiedzenie komisji

Jednak w przypadku Anny Marii Żukowskiej członków sejmowej komisji zszokował fakt, że przewodnicząca klubu Lewicy nie przyszła na posiedzenie, przysyłając co prawda usprawiedliwienie, jednak nie wyjaśniła swojego zachowania.

– To chyba pierwszy przypadek, gdy poseł nie tylko użył dosadnego wulgaryzmu, ale się z niego nie wycofał nawet ani na milimetr – mówi były przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej Jacek Świat z PiS.

Poseł zauważył, że wpis Anny Marii Żukowskiej wciąż znajduje się w serwisie X. – Generalnie nasze życie publiczne strasznie schamiało – dodał Jacek Świat.

Czytaj też:

"Tusk ma kłopot". Żukowska: Współczuję mu bardzoCzytaj też:

"Jest pani głupia". Polityk atakuje Żukowską