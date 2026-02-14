"Jest pani głupia". Polityk atakuje Żukowską

Protasiewicz przypomniał w mediach społecznościowych wpis Żukowskiej na portalu X z września 2024 roku.

"Wyp...j z tym spokojem" – napisała posłanka Lewicy zwracając się do Szymona Hołowni.

Były wiceszef PE do Żukowskiej: Jest pani żenująca

Chodziło o słowa byłego marszałka Sejmu dotyczące aborcji. – Trzeba spokoju, cierpliwości, aby walcząc o dobre, nie wprowadzić więcej zła – mówił ówczesny lider Polski 2050, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Były wicewojewoda dolnośląski zwrócił uwagę na charakter wpisu Żukowskiej. Również i w tym przypadku padły bardzo dosadne określenia.

"Jest Pani nie tylko śmieszna i głupia,ale też żenująca.Podatnicy,w tym ja,płacą za Pani bumelanctwo i branie kasy za posiedzenia KRS w wannie i za takie-jak załączony-wpisy na X.Jest Pani zwykłym nierobem,sejmowym trutniem,za którego podatnicy odpłacą K15X" – napisał Jacek Protasiewicz (pisownia oryginalna – przyp. red.), zwracając się do szefowej klubu parlamentarnego Lewicy.

Protasiewicz stracił stanowisko. Powodem wpisy

W 2024 roku Jacek Protasiewicz został odwołany ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk.

"Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje wojewodów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku wicewojewodów do powołania i odwołania wymagany jest wniosek właściwego wojewody" – podkreślono w komunikacie.

Odwołanie Protasiewicza z funkcji to konsekwencja burzy, jaką wywołały szokujące wpisy polityka w mediach społecznościowych.

Protasiewicz zaczął zamieszczać w sieci niewybredne wpisy pod adresem przeciwników politycznych, dziennikarzy oraz internautów. Polityk kierował nieprzyzwoite treści oraz oburzające insynuacje m.in. pod adresem działacza PiS Oskara Szafarowicza i byłego szefa TVP Info Samuela Pereiry.

