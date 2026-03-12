Prezydent zawetował ustawę o SAFE. Jest reakcja szefa MON

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE, czym wywołał falę komentarzy ze strony polityków koalicji 15 października. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja prezydenta obróci się przeciwko bezpieczeństwu Polski. Dodał również, że rząd wdroży plan B, tak aby móc skorzystać z unijnej pożyczki.

– Pan prezydent Karol Nawrocki miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego. Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie. Prezydent z tej okazji nie skorzystał. To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski – powiedział szef MON na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska nie może pozostać bierna, w czasie gdy na "świecie pojawiają się nowe wojny i nowe zagrożenia". Stwierdził również, że rząd nie ma również czasu "na czekanie i na puste obietnice", czym pośrednio odniósł się do propozycji Pałacu Prezydenckiego i Narodowego Banku Polskiego "SAFE 0 proc.".

twitter

Weto prezydenta

W swoim wystąpieniu prezydent wskazywał, że "mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. Koszt może wynieść nawet 180 mld zł". Dodał, że "zarobią na tym zachodnie banki i instytucje". Prezydent porównał program do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, ze to obciąży nasze dzieci i wnuki – wskazał.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "Polskiego SAFE 0 proc.". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent.

Czytaj też:

Tusk: Prezydent zdecydował się zawetować program SAFE