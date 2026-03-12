Nieoficjalnie: Komisja Europejska interweniuje. Bruksela chce obejść weto Nawrockiego

Głównym politycznym tematem ostatnich tygodni w Polsce jest sprawa dalszego finansowania armii. We wtorek do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski Safe 0 proc.". Z kolei w Pałacu Prezydenckim premier Tusk, minister finansów i minister obrony narodowej rozmawiali z prezydentem Nawrockim i prezesem NBP na temat wspomnianego "polskiego Safe 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

TVP Info przekonuje jednak, że Bruksela nie ma zamiaru przejmować się ewentualnym prezydenckim wetem.

– Komisja Europejska będzie mogła dokonać wypłaty w ramach SAFE, nawet jeśli prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy dotyczącej tego programu. To nieoficjalne informacje, do których dotarła nasza korespondentka w Brukseli, Dorota Bawołek – przekazano w programie TVP Info.

twitter

Wystarczy, że Polska zatwierdzi program i wyznaczy polskiego pełnomocnika, który podpisze umowę. TVP przywołuje również wypowiedź rzecznika KE Thomasa Regniera.

– Na tym etapie nie będziemy wchodzić w polityczną debatę, która ma miejsce w Polsce. Co do programu SAFE mamy jasny cel i solidny plan. Celem Komisji jest jego wdrożenie. Jakie są nasze następne kroki? Jesteśmy gotowi do zaakceptowania 16 planów. Mamy podpisać indywidualne umowy pożyczkowe z poszczególnymi krajami. Potem Komisja będzie mogła wypłacić środki do 15 proc. tak aby plany mogły zacząć być realizowany – przekazał.

Prezydent proponuje SAFE 0 proc.

We wtorek w Pałacu Prezydenckim premier, minister obrony narodowej i minister finansów rozmawiali z prezydentem i prezesem NBP na temat "polskiego SAFE 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

Jednocześnie do Sejmu trafił już projekt ustawy "SAFE 0 procent". Zakłada on pozyskanie środków z zysku NBP bez naruszania rezerw banku centralnego. Donald Tusk chce z kolei zaciągnąć unijny kredyt w wysokości 44 miliardów euro (ok. 185 miliardów zł plus odsetki – ok. 180 miliardów). Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat.

Dotychczas przedstawiciele Wojska Polskiego, m.in. szef Agencji Uzbrojenia, przekonywali, że unijny kredyt SAFE, który forsuje rząd, jest niezbędny dla wzmocnienia armii.

Czytaj też:

Poseł PSL: Jestem zdumiony, że Tusk tego nie podjął