KE ignoruje prezydenckie weto. Pożyczka już w kwietniu

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. W odpowiedzi na decyzję głowy państwa, premier Donald Tusk zwołał na piątek nadzwyczajne posiedzenie rządu. – Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy Program Polska Zbrojna – zapowiedział.

Ze słow rzecznika Komisji Europejskiej Thomasa Regniera wynika, że Bruksela nie bierze pod uwagę prezydenckiego weta i pomimo konstytucyjnej blokady zamierza wypłacić pieniądze w ramach unijnej pożyczki. Regnier poinformował, że KE obecnie finalizuje umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby "móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu".

– Jeśli chodzi o potencjalne dalsze kroki, o to, czy będą kolejne płatności, czy nie, nasze stanowisko jest jasne: czas jest najważniejszy i jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan bezzwłocznie. Dlatego Komisja finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu – przekazał cytowany przez PAP.

Regnier przekonuje, że "Polska jest największym beneficjentem programu SAFE", a władze w Warszawie zaprezentowały bardzo dobry plan.

Rząd przyjął uchwałę w sprawie realizacji SAFE

Wiodącą rolę w koordynacji wykonywania zadań finansowanych z SAFE będzie pełnił szef MON. Pożyczka zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. "Administracja rządowa, realizująca zadania z SAFE, zapewni wewnętrzny system kontroli, w tym kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny dotyczący wykorzystania pieniędzy z SAFE. Audyt gospodarowania środkami będzie prowadził także Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zapewniona zostaje osłona antykorupcyjna i kontrwywiadowcza związana z wykorzystaniem pieniędzy z SAFE" – czytamy.

Tym samym ekipa Donalda Tuska przechodzi do realizacji planu B, o którym ministrowie mówili jeszcze przed prezydenckim wetem. Rząd chce zaciągnąć pożyczkę z Brukseli bez ustawy. "Niemiecki kredyt SAFE powinien przejść do historii. Jeśli Donald Tusk nielegalnie weźmie pożyczki, będzie to podstawą do postawienia go pod Trybunał Stanu po zmianie władzy" – zastrzegł w piątek przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:

Jak sieć zareagowała na weto? Zaskakujące wyniki analizyCzytaj też:

"Antek, świrze". Sikorski w Sejmie nie wytrzymał