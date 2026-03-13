Prezydent Nawrocki wetuje SAFE. Na czym polega rządowy plan B?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE, czym wywołał falę komentarzy ze strony polityków koalicji rządzącej. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że decyzja głowy państwa obróci się przeciwko bezpieczeństwu Polski. Dodał również, że rząd wdroży plan B, tak aby móc skorzystać z unijnej pożyczki na obronność.

Jak zatem rządzący chcą ominąć weto prezydenta Nawrockiego? Szczegóły powinniśmy poznać po piątkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Weto prezydenta Nawrockiego. Tak ma wyglądać plan B rządu ws. SAFE

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji przez prezydenta, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. SAFE, mówiła, że sprzeciw głowy państwa nie powstrzyma rządu przed zaciągnięciem kredytu w Brukseli. Z medialnych doniesień wynika, że koalicja Tuska zamierza wziąć pożyczkę bez ustawy. Chce także przesunąć środki między pulą SAFE a budżetem państwa (gdzie zaplanowano na ten rok ok. 200 mld zł na obronność), dzięki czemu zagwarantuje pieniądze na infrastrukturę obronną i służby podległe MSWiA.

Wirtualna Polska zwróciła uwagę, że weto prezydenta Karola Nawrockiego oznacza, że rząd dalej może podpisać z Komisją Europejską umowę na zaciągnięcie kredytu z SAFE, ale do pozyskania unijnych pieniędzy najprawdopodobniej wykorzysta Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Tą drogą jednak nie sfinansuje wydatków na wzmocnienie policji, Straży Granicznej czy Służby Ochrony Państwa, ani budowy infrastruktury mogącej służyć celom obronnym. Chodzi o ok. 2,5 mld euro. Rządowa koncepcja, jak twierdzi WP, zakłada sfinansowanie tych wydatków z budżetu państwa (w tym części MON). "Pytanie, czy taki ruch byłby wykonany jeszcze w tym roku, co wymagałoby nowelizacji i podpisu prezydenta, czy dopiero w przyszłorocznym budżecie" – czytamy.

Pałac Prezydencki zamierza sprzeciwiać się wzięciu przez rząd pieniędzy z SAFE bez ustawy. Wiadomo, że w piątkowym posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

