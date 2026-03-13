Najmłodsze państwo Starego Kontynentu

Z tej okazji Jego Ekscelencja ambasador (szef Konsulatu Generalnego Kosowa w Polsce) Drilon S. Gashi wraz z małżonką Tringë Krasniqi Gashi wydał uroczyste przyjęcie. Wieńczące koncert instrumentalno-wokalny, zorganizowany w auli stołecznego Uniwersytetu Muzycznego.

Nie da się ukryć, iż deklaracja niepodległości z 2008 roku ciągle wzbudza dyskusje pośród znawców prawa międzynarodowego. Priorytetem Prisztiny jest potwierdzenie swojej podmiotowości przez jak największą liczbę krajów. Oderwania Kosowa od Serbii bywa wykorzystywana na arenie geopolityki. Kreml uzasadnia nim separatyzmy na Ukrainie (Krym, Donieck, Ługańsk), a niektóre państwa wielonarodowe obawiają się, że przykład Kosowa zechcą naśladować ich własne mniejszości etniczne.