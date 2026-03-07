Pierwsze państwo zawiesza udział w Radzie Pokoju. Po atakach na Iran

Decyzja Indonezji ma związek, jak podkreślił minister spraw zagranicznych Indonezji Sugiono, z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Informacje te przekazał "Middle East Monitor".

"Odpowiedź na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa"

Szef indonezyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Sugiono wyjaśnił, że zawieszenie udziału w Radzie jest odpowiedzią na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Minister dodał ponadto, że Indonezja zamierza przeprowadzić konsultacje ze swoimi partnerami w regionie Zatoki Perskiej, którzy są bezpośrednio dotknięci trwającymi atakami i napięciami.

Jak podają media, do wycofania się z projektu wzywała również Indonezyjska Rada Ulema – organ skupiający muzułmańskich uczonych i teologów. Według rady inicjatywa jest nieskuteczna w obliczu trwającej ofensywy wojskowej w regionie. Indonezja jest największym muzułmańskim krajem świata – około 86 proc. jej mieszkańców wyznaje islam.

Trump: Najbardziej prestiżowa rada

Inauguracja pierwszego posiedzenia Rady Pokoju odbyła się 19 lutego bieżącego roku w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump, który otwierał obrady, określił nową instytucję jako wyjątkowo ważną na arenie międzynarodowej. – Rada Pokoju to najbardziej prestiżowa rada. Widziałem wiele rad i ta jest najlepsza – powiedział Trump. Trump ocenił wówczas także, że Rada Pokoju może odegrać coraz większą rolę w rozwiązywaniu globalnych konfliktów.

Rada Pokoju została ogłoszona w styczniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wśród państw-założycieli znalazły się m.in. Bahrajn, Maroko, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Węgry, Jordania, Kazachstan, Kosowo, Pakistan, Paragwaj, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Mongolia.

