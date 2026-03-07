"Widzieliście ceny benzyny?". Czarnek o Orlenie, Obajtku i rządach Tuska

Podczas sobotniej konwencji PiS w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera będzie Przemysław Czarnek. Polityk w swoim ponad godzinnym przemówieniu odniósł się m.in. do wojny na Ukrainie i polskiej pomocy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Czarnek o cenach benzyny

– Jechaliście do Krakowa, widzieliście ceny benzyny? Na niektórych stacjach benzyna 95 już jest po 7,29. A baryłka ropy na świecie ile kosztuje? 90 parę dolarów – mówił Czarnek.

– A pamiętacie, ile kosztowała wówczas, kiedy Daniel Obajtek zarządzał Orlenem, który przynosił ogromne zyski dla Polaków i mógł utrzymywać ceny paliwa na poziomie najniższym w Europie po to, żeby się Polakom dobrze żyło, bo od tego jest Orlen – nasze srebro rodowe? 120 kosztowała baryłka i paliwo było tańsze. Dzisiaj baryłka jest tańsza na świecie, a paliwo (w Polsce) jest już po ponad 7 zł. To jest zajmowanie się Polakami? – pytał.

Orlen w czasach Obajtka. "Tusk będzie miał w nosie Polaków i to zrobi"

Jego zdaniem premier Donald Tusk, który chce "posadzić Daniela Obajtka w więzieniu za to, że obniżał ceny paliwa dla Polaków, może w tej sytuacji zrobić trzy rzeczy". – Może, tak jak Daniel Obajtek, przy pomocy Orlenu obniżyć ceny paliwa, zainterweniować tak jak interweniował rząd premiera Mateusza Morawieckiego, gdy ceny węgla szły w górę – wskazał Czarnek.

– Panie Tusku, jeśli pan chce posadzić Daniela Obajtka za to, że obniżał ceny benzyny, to będzie pan siedział koło niego – stwierdził. – Co (Tusk) może zrobić drugiego? Będzie miał w nosie Polaków i to zrobi, bo zawsze ma w nosie Polaków, bo on nie dla Polski rządzi, nie w polskich interesach, nie w interesach zwykłego, normalnego Polaka – argumentował polityk PiS.

