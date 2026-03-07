Dlaczego Kaczyński postawił na Czarnka? Prezes PiS tłumaczy

– Media wymieniały wielu kandydatów, ale to nie było tak, że pod uwagę był brany tylko prof. Przemysław Czarnek. Mimo wszystko on ma takie zalety, które dla obecnej sytuacji są nie do zastąpienia. Są nimi ogromny dynamizm, talent krasomówczy, odporność na ataki, pomysłowość – mówił Kaczyński w sobotę (7 marca) w TV Trwam.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

Kilka godzin wcześniej podczas konwencji w Krakowie prezes PiS ogłosił, że to Czarnek, były minister edukacji i nauki, będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

Kaczyński w wywiadzie odniósł się także do spadających sondaży. Zwrócił uwagę, że jeszcze w momencie drugiej tury wyborów prezydenckich PiS miało większe poparcie niż Karol Nawrocki, a po jego zwycięstwie okazało się, że notowania partii, która go wystawiła i wspierała, spadają.

– Tutaj ogromną rolę odegrał atak na nas, ale również to, iż nasza partia znalazła się niespodziewanie w pewnym kryzysie spowodowanym atakami na nasze rządy. To jest wielki błąd nie tylko moralny, ale także polityczny – ocenił prezes PiS.

Kaczyński wzywa do jedności. "Wielki namiot polskiej prawicy"

Polityk podkreślił, że jego ugrupowaniu "zależy na wszystkich, którzy są w wielkim namiocie polskiej prawicy". – Musimy być razem – oświadczył, dodając, że Czarnek "podchwycił ten motyw".

Kaczyński zaznaczył, że nowy rząd musi być zjednoczony i racjonalny, zdolny do skutecznego działania. – Tam nie może być ludzi, którzy stąpają w innej rzeczywistości, a nie tej, która realnie teraz funkcjonuje – argumentował.

