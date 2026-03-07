Nowe ustalenia ws. śmierci aktorki. To stało się dzień przed znalezieniem ciała

W piątek służby potwierdziły informację, że zaginiona Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało 41-letniej aktorki zostało znalezione w Biskupicach Oławskich. Wiadomo, że udało się również odnaleźć jej samochód. W sprawie śmierci kobiety wszczęte zostało śledztwo. Zaplanowana jest też sekcja zwłok. Odbędzie się ona najwcześniej w poniedziałek. Prokurator na chwilę obecną nie jest w stanie ani wykluczyć ani potwierdzić udziału osób trzecich.

Śmierć Magdaleny Majtyki. To zgłoszenie policja otrzymała dzień przed znalezieniem ciała

Nowe ustalenia w sprawie publikuje w sobotę "Fakt". Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze gazety, choć ciało aktorki zostało znalezione w piątek, to zgłoszenie o porzuconym, rozbitym samochodzie znalezionym w lesie wpłynęło do Komendy Miejskiej Policji w Oławie już dzień wcześniej, jeszcze przed zgłoszeniem służbom zaginięcia Majtyki.

"Jeśli chodzi o ten samochód, to informacja o znalezieniu go została przekazana policji w Oławie w czwartek, około godziny 11, jeszcze przed zgłoszeniem zaginięcia kobiety na Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Samochód zauważył jeden z mieszkańców okolicy. Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do KMP Wrocław kilka godzin później, około godziny 14. Policjanci z Oławy po otrzymaniu zawiadomienia byli na miejscu, sporządzili dokumentację, ale wtedy nikt jeszcze nie wiedział o zaginięciu" — czytamy.

Zaginięcie aktorki

Majtyka po raz ostatni była widziana w środę. Mąż zaginionej aktorki opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zaapelował o pomoc w jej poszukiwaniach. "Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji" – napisał na Facebooku Piotr Bartos, który pełni funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Kinomural we Wrocławiu. "Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" – dodał.

Policja zamieściła natomiast rysopis zaginionej.

Kim była Magdalena Majtyka?

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową oraz choreografką związaną z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu i współpracowała ze szkołą sztuk scenicznych Lelenfant.

Występowała w licznych produkcjach. Widzowie mogli ją oglądać w serialach takich, jak: "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Skazana" czy "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny". Pojawiła się także w produkcjach: "Pan Samochodzik i templariusze", "Kabaret śmierci", "Breslau" oraz "1670".

Czytaj też:

Tajemnicza śmierć aktorki. Nowe informacje policjiCzytaj też:

Nie żyje Magdalena Majtyka. Tragiczny finał poszukiwań aktorkiCzytaj też:

Trwają poszukiwania aktorki. Zaginięcie zgłosił mąż