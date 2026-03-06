Nie żyje Magdalena Majtyka. Tragiczny finał poszukiwań aktorki

W piątek polskie media obiegła informacja o poszukiwaniach aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta po raz ostatni była widziana w środę.

Mąż zaginionej opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zaapelował o pomoc w jej poszukiwaniach. "Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji" – napisał na Facebooku Piotr Bartos, który pełni funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Kinomural we Wrocławiu.

"Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" – dodał. Policja zamieściła natomiast rysopis zaginionej.

Nie żyje aktorka Magdalena Majtyka. Miała 41 lat

Niestety poszukiwania zaginionej aktorki zakończyły się tragicznie. "Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich" – przekazała około godz. 18:00 Wrocławska Policja.

"Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie wszczęte będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia" – dodano.

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową oraz choreografką związaną z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu i współpracowała ze szkołą sztuk scenicznych Lelenfant.

Występowała w licznych produkcjach. Widzowie mogli ją oglądać w serialach takich, jak: "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Skazana" czy "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny". Pojawiła się także w produkcjach: "Pan Samochodzik i templariusze", "Kabaret śmierci", "Breslau" oraz "1670".

