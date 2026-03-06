Ile potrwa wojna w Iranie? Bliski współpracownik Trumpa wskazuje

Według doniesień portalu Axios, sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował swoich odpowiedników z krajów arabskich, że wojna z Iranem będzie trwała jeszcze kilka tygodni. Przekazał, że obecnie działania zbrojne są skoncentrowane na irańskich wyrzutniach rakietowych, zapasach i fabrykach pocisków.

Rubio miał podkreślić, że celem "operacji" Stanów Zjednoczonych nie jest zmiana reżimu w Iranie. Jednocześnie zaznaczył, że administracja prezydenta Donalda Trumpa chce, aby Iranem rządził ktoś inny. Amerykański sekretarz stanu przekazał, że USA nie prowadzą obecnie żadnego dialogu z irańskim reżimem. Jak stwierdził, ewentualne rozmowy mogłyby zagrozić realizacji celów militarnych.

Trump ma nowe żądania

Prezydent USA Donald Trump przedstawił w piątek swoje najnowsze żądania dotyczące Iranu. "Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ! Po tym, a także po wyborze WSPANIAŁEGO I AKCEPTOWALNEGO Przywódcy (Przywódców), my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby uchronić Iran przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej" – ogłosił amerykański przywódca we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social. "IRAN BĘDZIE MIAŁ WIELKĄ PRZYSZŁOŚĆ. »UCZYŃMY IRAN PONOWNIE WIELKIM«. Dziękuję za uwagę!" – dodał.

W czwartek Trump oświadczył, że musi być osobiście zaangażowany w wybór nowego przywódcy Iranu. Jak powiedział portalowi Axios, potencjalny wybór syna zabitego ajatollaha Alego Chameneiego jest dla niego nie do przyjęcia. – Tracą czas. Syn Chameneia to przeciętniak. Muszę być osobiście zaangażowany w wybór nowego przywódcy iranu, tak jak w przypadku Delcy Rodriguez w Wenezueli – oznajmił prezydent USA. Od kilku dni irański reżim przekłada oficjalne ogłoszenie nowego przywódcy.

