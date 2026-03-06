Amerykańskie media: USA odpowiedzialne za atak na szkołę w Iranie

Szkoła podstawowa dla dziewcząt w mieście Minab w południowym Iranie mogła zostać trafiona pociskiem wystrzelonym przez siły amerykańskie podczas ataku na pobliską bazę marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) – podał w piątek Reuters, powołując się na prokuratorów wojskowych USA.

Agencja nie zdołała ustalić więcej szczegółów dotyczących śledztwa, w tym tego, jakie dowody przyczyniły się do wstępnej oceny, jaki rodzaj amunicji został użyty, kto jest odpowiedzialny i dlaczego Stany Zjednoczone zaatakowały szkołę.

Według ustaleń "New York Timesa", który powołuje się na zdjęcia satelitarne i zweryfikowane nagrania wideo, budynek mógł zostać trafiony amerykańskim pociskiem podczas ataku na bazę morską IRGC.

USA mogą być winne ataku na szkołę w Iranie

Do zdarzenia doszło 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zniszczona została szkoła Shajareh Tayyebeh. Według władz w Teheranie, w wyniku eksplozji zginęło co najmniej 175 osób, głównie dzieci, a także pracownicy szkoły.

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth potwierdził w środę (4 marca), że armia amerykańska prowadzi dochodzenie w sprawie wydarzeń w Minab, podkreślając, że wojsko nie atakuje celów cywilnych.

– Chociaż Departament Wojny prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie, to reżim irański, a nie Stany Zjednoczone Ameryki, atakuje ludność cywilną i dzieci – stwierdziła Karoline Leavitt, rzecznik Białego Domu.

ONZ chce śledztwa ws. tragedii w Minab

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka zaapelowało o wszczęcie śledztwa, nie podając, kto jego zdaniem jest odpowiedzialny za atak. – Obowiązek przeprowadzenia dochodzenia spoczywa na siłach, które dokonały tego ataku – oświadczyła rzeczniczka organizacji Ravina Shamdasani.

Atak na szkołę w Minab jest obecnie uważany za najtragiczniejszy atak na ludność cywilną od początku agresji USA i Izraela na Iran, która trwa od 28 lutego.