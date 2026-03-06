Poruszające słowa kardynała. "Boimy się bombardowania"

Kardynał Sako mówił o wielkim niepokoju i niepewności, które wynikają m.in. z podobieństwa do tego, co Irakijczycy przeżyli w 2003 r., w czasie II wojny w Zatoce Perskiej, kiedy w regionie panowały "chaos, nieporządek, pragnienia zemsty i ataki". Podkreślił lęk wynikający z sąsiedztwa z Iranem i faktu, że także wielu Irakijczyków to szyici. Hierarcha wyjaśnił, że na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie wpływają zarówno przekonania niektórych muzułmanów, wynikające z religii i "nie mające nic wspólnego z rzeczywistością", jak też "świeckie" poglądy tych, którzy "dążą do własnych interesów".

– Mamy tu więc rozproszenie decyzji i ocen – powiedział. – Obawiamy się nowej, gwałtownej eskalacji, która będzie groziła przekształceniem się w regionalną wojnę o wielkim zasięgu – dodał.

Irak. Obawy chrześcijan o Niniwę

Chaldejski patriarcha Bagdadu podkreślił, że "wojna nie jest rozwiązaniem", a pomocą w rozwiązaniu problemów powinna być dyplomacja. – My, chrześcijanie, jesteśmy bardzo zaniepokojeni, bowiem jeśli rozpoczną się ataki na równinę Niniwy, gdzie jest obecnie 50 tysięcy chrześcijan, ci ludzie opuszczą swoje domy i tym razem już nie powrócą – wskazał.

Wymienił chrześcijańskie miejscowości w Niniwie, które zostały zaatakowane pociskami lub dronami, m.in. Batnayę i Bartalę, a także Irbil. To stolica irackiego Kurdystanu, gdzie znajduje się duża chrześcijańska dzielnica. Choć w największej chrześcijańskiej miejscowości, Karakosz, jest na razie spokojnie, obawy rosną. Na pytanie, czy to właśnie Irbil jest dziś szczególnie zagrożony, kardynał odpowiedział: – Nie wiemy, może też Bagdad. Mogą zaatakować kościół lub osoby duchowne, żeby wywołać zamieszanie. Jesteśmy bardzo ostrożni, ale nie wiemy.

W niedzielę, na prośbę kard. Sako, we wszystkich kościołach chaldejskich podczas mszy św. będzie odmawiana modlitwa o pokój. Patriarcha prosi wiernych o ostrożność, ale też o to, by nie tracili odwagi i nadziei.

5 lat od wizyty papieża Franciszka

Kard. Sako nawiązał też do spotkania papieża Franciszka z duchowym przywódcą irackich szyitów, wielkim ajatollahem Alim as-Sistanim, które miało miejsce dokładnie 5 lat temu, 6 marca 2021 roku. Podkreślił ogromną wagę tego wydarzenia i konieczność ponawiania przez religijnych przywódców apelu o pokój i braterstwo, na wzór tego, który wypowiedział wówczas Ojciec Święty.

