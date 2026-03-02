Popularny senator Partii Demokratycznej z Vermont skrytykował prezydenta Donalda Trumpa za wszczęcie wojny z Iranem. Jego zdaniem prezydent nie dość, że łamie amerykańskie prawo, to jeszcze wikła kraj w niepotrzebny konflikt. Ponadto, senator wskazuje, że Trump musi kłamać albo teraz albo w swoich zapewnieniach z czerwca ub. roku.

Sanders krytykuje Trumpa: Kolejne kłamstwo, kolejna wojna

"Trump powiedział, że musimy zaatakować Iran, bo nie możemy pozwolić, żeby «posiadał broń jądrową». Naprawdę?" – napisał Sanders na platformie X.

"To ten sam prezydent, który w czerwcu powiedział: «Irańskie obiekty nuklearne zostały zniszczone»" – podkreślił, nawiązując do ataku rakietowego przeprowadzonego przez amerykańskie lotnictwo na irańskie obiekty wzbogacające uran w Fordo, Natanz i Isfahanie w czerwcu 2025 roku.

"Wietnam. Irak. Iran. Kolejne kłamstwo. Kolejna wojna" – podsumował słynący z radykalnie lewicowych poglądów gospodarczych polityk.

Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej operacji 28 lutego Sanders napisał: "Wojna Trumpa i Netanjahu jest sprzeczna z konstytucją i narusza prawo międzynarodowe. Zagraża życiu żołnierzy amerykańskich i ludzi w całym regionie. Przeżyliśmy kłamstwa Wietnamu i Iraku. Koniec z niekończącymi się wojnami. Kongres musi natychmiast uchwalić rezolucję o uprawnieniach wojennych".

Prezydent USA: Cele zostaną zrealizowane

W sześciominutowym przemówieniu opublikowanym w niedzielę na portalu Truth Social Trump powiedział, że Stany Zjednoczone nie zaprzestaną działań wojennych przeciwko Iranowi, dopóki "radykalny, krwiożerczy reżim terrorystyczny" nie zostanie wyeliminowany i dopóki nie uda się powstrzymać go przed stwarzaniem zagrożenia dla Ameryki przy potencjalnym użyciu broni jądrowej.

Trump powiedział, że dążenia reżimu do uzyskania rakiet dalekiego zasięgu i potencjału nuklearnego nie pozostawiły Stanom Zjednoczonym wyboru. – Nie możemy pozwolić, by naród, który tworzy armie terrorystyczne, posiadał taką broń… pozwalać im szantażować świat zgodnie z ich złą wolą – mówił, podkreślając "nie dopuścimy do tego".

Trump powiedział, że cele USA zostaną zrealizowane i ponownie zwrócił się do obywateli Iranu, wzywając ich do powstania przeciwko reżimowi i objęcia władzy.

