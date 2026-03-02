Kilka amerykańskich samolotów wojskowych rozbiło się w Kuwejcie

"Dziś rano rozbiło się kilka amerykańskich samolotów bojowych. Potwierdzamy, że członkowie wszystkich załóg przeżyli" – powiedział rzecznik ministerstwa obrony Kuwejtu, cytowany w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek (2 marca) w państwowej agencji informacyjnej KUNA.

"Władze natychmiast rozpoczęły operację poszukiwawczo-ratunkową, ewakuując załogi i przewożąc je do szpitala w celu przeprowadzenia badań i leczenia" – czytamy. Ich stan jest stabilny.

Rzecznik dodał, że Kuwejt wspólnie z USA prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn zdarzenia.

twitter

Odwet Iranu. Ataki na sojuszników USA na Bliskim Wschodzie

Wcześniej tego dnia agencja Associated Press podała, że na terenie amerykańskiej ambasady w Kuwejcie pojawiły się ogień i dym. W okolicach placówki świadkowie widzieli karetki pogotowia i wozy straży pożarnej.

Wojska irańskie ostrzeliwują Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar i inne państwa regionu w odwecie za izraelsko-amerykański atak na Iran, w którym zginął najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei, oraz wielu wysokich rangą wojskowych i urzędników reżimu.

Operacja "Epicka Furia". Trump powiedział, ile może potrwać

Donald Trump od wielu miesięcy ostrzegał, że zaatakuje Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Władze w Teheranie zaprzeczają, że dążą do budowy broni jądrowej.

Prezydent USA przekazał w niedzielę (1 marca), że operacja przeciwko Iranowi o kryptonimie "Epicka Furia" może potrwać cztery tygodnie. Potwierdził też śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, nie podając szczegółów na temat okoliczności ich śmierci.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ocenia, że celem amerykańsko-izraelskiej interwencji jest "zniszczenie programu nuklearnego Iranu i osłabienie jego potencjału militarnego umożliwiającego regionalną destabilizację oraz stworzenie warunków prowadzących do upadku reżimu ajatollahów".

Czytaj też:

Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Wiceszef MSZ zabrał głos