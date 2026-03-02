Ważna wiadomość dla kredytobiorców. Ten bank nie przyjmuje wniosków

Ban Citi Handlowy od 10 marca nie będzie przyjmował nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy ani pożyczkę hipoteczną. Decyzja dotyczy wyłącznie nowych wniosków. Wnioski złożone wcześniej będą rozpatrywane zgodnie z całą procedurą.

Rzecznik prasowa banku Marta Wałdoch przekazała PAP, że powodem zablokowania przyjmowania nowych wniosków, jest konieczność zakończenia pełnego procesu obsługi już złożonych wniosków przed datą przeniesienia bankowości detalicznej do VeloBanku. Klientów poszukujących kredytu hipotecznego bank odsyła do innych instytucji.

Sprzedaż części Citi

Warunkową umowę sprzedaży części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja 2025 r. W grudniu 2025 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na tę transakcję. Bank planuje, że wydzielenie nastąpi w połowie 2026 r., choć ostateczny termin zależy od uzyskania wszystkich wymaganych zgód i osiągnięcia gotowości operacyjnej.

VeloBank przejmie wszystkich klientów detalicznych Citi Handlowego oraz około 1600 pracowników. Wraz z nimi trafi do VeloBanku cały pakiet usług: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów.Transakcja ma ogromną skalę. VeloBank przejmuje aktywa o łącznej wartości około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Skala biznesu VeloBanku wzrośnie w efekcie o około 30 mld zł. W zamian za przekazanie części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku – nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji. Następnie akcje zostaną odkupione za około 532 mln zł.

W ubiegłym roku rynek kredytów hipotecznych w Polsce odnotował rekordowe wyniki pod względem wartości udzielonego finansowania. Banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na rekordową kwotę ponad 103,4 mld zł. W samym listopadzie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 37,06 tys. osób, co stanowiło wzrost o 37,6 proc. w ujęciu rocznym.

