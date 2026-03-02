"Zełenski nie mówi prawdy". Szijjarto o "bezpośrednim ataku na Węgry"

Viktor Orban poinformował, że w poniedziałek Węgry przedstawią zebrane w weekend dowody dotyczące stanu ukraińskiego odcinka rurociągu naftowego "Przyjaźń". Węgierski premier stwierdził, że są to "niezwykłe informacje".

Przypomnijmy, że Budapeszt oskarżył Kijów o celowe wstrzymywanie dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń", który przebiega przez terytorium Ukrainy. Ukraińskie władze zaprzeczyły tym oskarżeniom, twierdząc, że rurociąg, który zaopatruje rafinerie na Węgrzech i Słowacji, został uszkodzony w wyniku ataku rosyjskiego drona.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Kijów – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W związku z problemami z tranzytem rurociągiem "Przyjaźń", szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto oznajmił, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę. Wcześniej poinformował, że Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Szijjarto: Bezpośredni atak na Węgry

"Podczas dzisiejszego briefingu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego ujawniliśmy zdjęcia satelitarne rurociągu naftowego »Przyjaźń«. Zdjęcia wyraźnie pokazują, że nie ma technicznych powodów zamknięcia. Wołodymyr Zełenski nie mówi prawdy" – stwierdził w poniedziałek za pośrednictwem platformy X minister spraw zagranicznych Węgier.

twitter

"W chwili, gdy transport morski ropy naftowej jest niepewny z powodu zamknięcia Cieśniny Ormuz, zablokowanie funkcjonującego lądowego szlaku dostawczego stanowi bezpośredni atak na Węgry. Wstrzymując pracę rurociągu »Przyjaźń« w obliczu międzynarodowego kryzysu, Ukraina celowo podważa bezpieczeństwo energetyczne Węgier" – napisał Peter Szijjarto.

Przez Cieśninę Ormuz przepływa około jednej piątej światowego zużycia ropy naftowej. Obecnie Cieśnina jest niemal sparaliżowana po tym, jak w niedzielę doszło do ostrzałów na statki w jej pobliżu. Ceny kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosły w poniedziałek o ok. 10 proc.

