Orban i Fico tworzą komisję śledczą. Zwrócili się z apelem do Zełenskiego

Premier Węgier oświadczył, że Ukraina próbuje zakłócić działanie węgierskiego systemu energetycznego. Budapeszt oskarżył Kijów o celowe wstrzymywanie dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń", który przebiega przez terytorium Ukrainy. Ukraińskie władze zaprzeczyły tym oskarżeniom, twierdząc, że rurociąg, który zaopatruje rafinerie na Węgrzech i Słowacji, został uszkodzony w wyniku ataku rosyjskiego drona.

W środę Viktor Orban zarządził zwiększenie środków bezpieczeństwa w newralgicznych obiektach infrastruktury energetycznej. – Wyślemy żołnierzy i niezbędny sprzęt, aby odeprzeć ataki w pobliżu kluczowych obiektów energetycznych. Policja będzie patrolować ze zwiększonymi siłami tereny wokół wyznaczonych elektrowni, stacji dystrybucyjnych i centrów kontroli – poinformował. Szef węgierskiego rządu wydał także zakaz operacji dronów w okręgu Szabolcs-Szatmar-Bereg, który od północnego wschodu graniczy z Ukrainą.

W czwartek Orban wystosował list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym zaapelował o zaprzestanie "antywęgierskiej polityki" i okazanie Węgrom, którzy udzielili Ukraińcom gigantycznej pomocy humanitarnej, większego szacunku.

Orban i Fico ramię w ramię

Teraz okazuje się, że premierzy Węgier i Słowacji – Viktor Orban i Robert Fico – zdecydowali się utworzyć specjalną komisję, której zadaniem będzie zbadanie sytuacji technicznej rurociągu naftowego "Przyjaźń". "Uzgodniłem z premierem Fico powołanie węgiersko-słowackiej komisji śledczej w celu wyjaśnienia stanu rurociągu naftowego »Przyjaźń«" – poinformował w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych szef węgierskiego rządu.

"Wzywam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do umożliwienia inspektorom węgierskim i słowackim dostępu i natychmiastowego ponownego uruchomienia rurociągu naftowego »Przyjaźń«!" – dodał.

