Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa odpowiedział w poniedziałek Viktorowi Orbanowi na węgierską blokadę unijnej pożyczki dla Kijowa, która ma wynosić 90 mld euro.

Orban odpowiada ws. Ukrainy: Nie poprę żadnej korzystnej decyzji

W skierowanym do szefa Rady Europejskiej liście, Viktor Orban napisał, że „nie ma technicznych przeszkód stojących na drodze do przywrócenia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń na Węgry”. „Wymaga to jedynie decyzji politycznej Ukrainy” – dodał.

„Jak wiesz, jestem jednym z najbardziej zdyscyplinowanych i konsekwentnych członków Rady Europejskiej. W pełni rozumiem twoje zmartwienia. Ale ty także z pewnością widzisz absurd tej sytuacji: podejmujemy decyzję korzystną finansowo dla Ukrainy, z którą osobiście się nie zgadzam, a następnie Ukraina tworzy energetyczną sytuację nadzwyczajną na Węgrzech, a ty prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe” – napisał premier Węgier.

Viktor Orban podkreślił, że nie może „wesprzeć jakąkolwiek decyzji korzystnej dla Ukrainy, dopóki nie wróci ona do normalności”.

Węgry zapowiedziały "środki zaradcze"

Viktor Orban zapowiedział w niedzielę, że Węgry nie będą „biernie przyglądać się zamknięciu rurociągu naftowego Przyjaźń”. „Zapewnimy dostawy paliwa na Węgry i podejmiemy niezbędne środki zaradcze do czasu wznowienia dostaw” – napisał na premier Węgier na platformie X.

Szef węgierskiego rządy wymienił, że środki zaradcze to:

brak dostaw oleju napędowego z Węgier na Ukrainę;

odmowa udzielenia Ukrainie jakiejkolwiek pożyczki wojskowej;

brak poparcia dla sankcji. 20. pakiet sankcji zostanie odrzucony.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

