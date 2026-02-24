CBOS zapytał Polaków o sytuację kraju. Oto co odpowiedzieli

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki badań nastrojów społecznych w kraju. Wynika z nich, że Polacy coraz gorzej oceniają to, co dzieje się w Polsce.

Polacy źle oceniają to, co dzieje się w kraju

W lutym tylko 28 proc. badanych dobrze oceniło to, co dzieje się w państwie. To mniej o 2 pkt. proc. w porównaniu ze styczniem. Aż 52 proc. (wzrost z 48 proc. miesiąc wcześniej) źle ocenia ogólną sytuację w kraju. Jak wskazuje CBOS, badania pokazują, że Polacy coraz wyraźniej formułują negatywną ocenę obecnej sytuacji. Od dłuższego bowiem czasu odsetek głosów negatywnych wyraźnie przeważa oceny pozytywne.

Sytuację w kraju negatywnie oceniają częściej kobiety, osoby w wieku 45–54 lata, gorzej wykształceni, źle oceniający swoje warunki materialne, częściej praktykujący religijnie oraz wyznający poglądy prawicowe.

Sytuację polityczną pozytywnie ocenia 11 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.). Aż 46 proc. ankietowanych ocenia ją negatywnie (wzrost o 5 pkt. proc.).

Z kolei sytuację gospodarczą dobrze ocenia 36 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc., a negatywnie – 28 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.).

Pogorszeniu uległa sytuacja polskich rodzin. W raporcie z badań zaznaczono, że co prawda wciąż dominują wyraźnie opinie pozytywne, ale ich udział spadł o cztery punkty (z 66 proc. do 62 proc.).

CBOS podkreśla, że nastroje społeczne pozostają stabilne, ale stabilność ta ma coraz bardziej niepokojący charakter. Brak oczekiwań na zmiany, pesymizm wobec polityki i ostrożność w ocenie przyszłości mogą w dłuższej perspektywie pogłębiać społeczne napięcia i poczucie bezradności.

Badanie zrealizowano od 5 do 16 lutego 2026 roku na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).

