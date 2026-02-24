Bryłka alarmuje. Polacy zapłacą 2 biliony złotych za unijną dyrektywę

Dyrektywa EPBD (potocznie nazywana budynkową) nakłada minimalne standardy charakterystyki energetycznej, plan renowacji budynków, czyli termomodernizację z celami na 2030, 2035 i 2040 rok oraz zeroemisyjność nowo budowanych budynków od 2028, obligatoryjną instalację PV na wybranych kategoriach dachów, zakaz dotowania kotłów gazowych po 2025 i harmonogram ich eliminacji oraz jednolity w całej UE nowy system EPC A–G. Zgodnie z harmonogramem Polska ma czas na pełną implementację do 29 maja 2026 r., planując wprowadzenie m.in. jednolitej klasyfikacji energetycznej budynków (od A+ do G) i nowych wymogów dotyczących zeroemisyjności budynków od 2028/2030 r.

Tak liczne wymogi oznaczają jedno: znaczne podniesienie kosztów życia dla przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej. Europoseł Konfederacji Anna Bryłka ostrzega, że Polacy będą musieli zapłacić nawet 2 biliony złotych, aby spełnić unijne "zielone" wymagania.

– Do końca maja polski rządu musi implementować dyrektywę EPBD. Co to oznacza? Oznacza to zeroemisyjne budownictwo, przymusowe remonty, dlatego że dyrektywa wprowadza klasę emisyjności energetycznej. To oznacza, że Państwa budynek będzie musiał przechodzić z klasy do klasy energetycznej i będzie to odnotowywane w specjalnym paszporcie budynkowym. Dodatkowo, dyrektywa wprowadza nakaz instalowania fotowoltaiki oraz zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania budynków od 2040 roku – ostrzega polityk na filmie umieszczonym w sieci.

Bryłka wskazała, że zgodę na unijną dyrektywę budynkową wyraziły rząd Zjednoczonej Prawicy, a potem rząd Donalda Tuska.

Eksperci ostrzegają

Jak wskazują eksperci z Fundacji SET, najlepszym rozwiązaniem dla Polski byłoby uniknięcie implementacji Dyrektywy EPBD w tym kształcie i budowa własnej, uwzględniającej polską specyfikę, strategii poprawy efektywności energetycznej.

Unijna dyrektywa EPBD, tzw. dyrektywa budynkowa to kluczowy element pakietu Fit for 55 wpisujący się w Europejski Zielony Ład. W praktyce oznacza konieczność modernizacji do 2050 roku budynków w Unii Europejskiej: niemieszkalnych – użyteczności publicznej, magazynów, przemysłowych, usługowych oraz mieszkalnych – jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W maju 2026 r. Polska musi przyjąć ustawę wdrażającą dyrektywę, a w grudniu 2026 r. ostateczną wersję Krajowego Planu Renowacji Budynków oraz rozpocząć realizację obliga w zakresie instalowania paneli fotowoltaicznych, wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji.

