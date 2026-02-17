Bryłka grzmi ws. Lewicy. "Jest realnym zagrożeniem dla polskiego porządku"

Europoseł Konfederacji Anna Bryłka na nagraniu wideo nawiązała do europoseł Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus.

– Na co dzień walczą z hejtem, walczą o ochronę zwierząt, a tak naprawdę oddają zwierzęta do schroniska i życzą śmierci polskiemu prezydentowi – powiedziała.

Anna Bryłka podkreśliła, że „takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej”.

– Lewica jest realnym zagrożeniem dla polskiego porządku – oceniła europoseł Konfederacji.

Scheuring-Wielgus oddała psy do schroniska

Kilka lat temu Joanna Scheuring-Wielgus oddała do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu dwa psy.

„Zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie – co niestety się zdarza – znalazłam moim ukochanym psiakom Czarnej i Mambie dom w dobrym schronisku dla zwierząt” – napisała wówczas w mediach społecznościowych. Wpis jednak szybko usunęła.

Później w Radiu ZET tłumaczyła, że nie może mieszkać ze zwierzętami, bo ma alergię. Psy mieszkały z nią jednak 10 lat.

Szokujące słowa europoseł Lewicy

W niedziel w Radiu Zet toczyła się dyskusja o Włodzimierzu Czarzastym.

– Mamy sytuację taką, że gdyby coś się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Czarzasty pełniłby funkcję prezydenta. Już w polskiej historii mieliśmy taką sytuację – zauważył Paweł Sałek, poseł PiS, nawiązując do katastrofy smoleńskiej.

Na te słowa natychmiast zareagowała europoseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. – I to byłby wspaniały finał – powiedziała.

Po burzy, jakie rozpętały jej słowa, europoseł wydała oświadczenie w social mediach.

„Szanowni Państwo. Chcę doprecyzować moją wypowiedź z Radia Zet. W ferworze dyskusji w audycji na żywo mówiłam wyłącznie o scenariuszu politycznym i Włodzimierzu Czarzastym jako prezydencie, a nie o zdrowiu czy życiu Pana Prezydenta. Życzę Prezydentowi Nawrockiemu oraz wszystkim długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Rozumiem, że moje słowa mogły zostać opacznie zinterpretowane — nie taka była intencja” – napisała.

