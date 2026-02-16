Scheuring-Wielgus wywołała burzę. Polityk opublikowała oświadczenie

W niedzielnym programie Radia Zet europoseł Nowej Lewicy broniła Włodzimierza Czarzastego. Chodzi o kontakty marszałka Sejmu z Rosją.

W pewnym momencie wagę sprawy postanowił nakreślić Paweł Sałek. – Mamy sytuację taką, że jeśli coś by się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Czarzasty pełniłby funkcję prezydenta – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości, przypominając że mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją.

Na te słowa w zdumiewający sposób zareagowała polityk Lewicy. – I to byłby wspaniały finał – odparła. – Co pani powiedziała? – nie dowierzał w to, co usłyszał poseł PiS.

Scheuring-Wielgus: Ferwor dyskusji

Teraz europoseł wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że jej słowa były źle odczytane, a ona nie życzyła śmierci głowie państwa.

"W ferworze dyskusji w audycji na żywo mówiłam wyłącznie o scenariuszu politycznym i Włodzimierzu Czarzastym jako prezydencie, a nie o zdrowiu czy życiu pana prezydenta" – napisała Joanna Scheuring-Wielgus w mediach społecznościowych.

Następnie, w tym samym komentarzu, europoseł zapewniła, że "życzy prezydentowi Nawrockiemu oraz wszystkim długiego, zdrowego i szczęśliwego życia". "Rozumiem, że moje słowa mogły zostać opacznie zinterpretowane – nie taka była intencja" – dodała na koniec.

Czarzasty jak wiceprezydent. "Nie mogę przejść nad tym obojętnie"

Głowa państwa zwracała uwagę, że w przypadku Czarzastego mamy do czynienia ze swego rodzaju wiceprezydentem. Takiego określenia wobec marszałka Sejmu, przypomniał, użył Radosław Sikorski. Podkreślając, że chodzi o potencjalnego prezydenta kraju, Nawrocki tłumaczył, że jako osoba, która sama wielokrotnie przeszła procedury sprawdzające przeprowadzone przez służby specjalne nie może przejść nad tą sprawą obojętnie.

Jego zdaniem, jeśli ktoś myśli, że nie jest to temat, który szczególnie w obliczu aktualnych okoliczności, który powinien być omawiany na posiedzeniu RBN, ten się po prostu myli.

