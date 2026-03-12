Wyłączone z użycia strzelnice wojskowe mają posłużyć żołnierzom

Rząd zapowiada odbudowanie bazy szkoleniowej Wojska Polskiego. "Strzelnice wyłączone z eksploatacji wracają do użytku, wzmacniając system szkolenia żołnierzy. 3 obiekty zostały już przywrócone do eksploatacji" – wskazuje KPRM w serwisie X.

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że chodzi o placówki, wyłączone z użytku w latach 2015–2024. "Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło działania zmierzające do przywrócenia do użytkowania strzelnic wojskowych wyłączonych z eksploatacji w latach 2015–2024. Decyzja ta jest efektem przeprowadzonego w resorcie kompleksowego przeglądu bazy szkoleniowej Sił Zbrojnych RP, w ramach którego szczególną uwagę poświęcono obiektom wykorzystywanym do szkolenia strzeleckiego" – podano w komunikacie.

Trwa rozpatrywanie decyzji

Dotychczas spośród 26 decyzji wyłączających strzelnice z użytkowania, złożono 17 wniosków o ich uchylenie. Trzy obiekty zostały już przywrócone do eksploatacji, a sześć decyzji pozostaje w trakcie rozpatrywania. W przypadku części infrastruktury konieczne będzie przeprowadzenie prac modernizacyjnych wymagających odpowiednich nakładów inwestycyjnych.

– Działania związane z przywracaniem strzelnic do użytkowania są elementem naszej szerszej strategii wzmacniania zdolności obronnych państwa. Wynikają one bezpośrednio z obecnej sytuacji bezpieczeństwa i konieczności zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia dla Wojska Polskiego. Strzelnice pozostają w gestii resortu obrony narodowej, dlatego inicjuję działania, które pozwolą na ich stopniowe przywracanie do eksploatacji – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ramach prowadzonych prac identyfikowane są obiekty wyłączone z użytkowania decyzjami organów nadzoru budowlanego, organów ochrony środowiska, rozkazami dowódców jednostek wojskowych lub decyzjami zarządców infrastruktury. Dla każdego z nich określany jest zakres niezbędnych prac modernizacyjnych i remontowych umożliwiających ponowne wykorzystanie w procesie szkolenia.

Przyczyną zamknięcia większości obecnie nieużytkowanych strzelnic były przepisy wcześniejszego rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych strzelnic (Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479). Po uchyleniu tych regulacji i wejściu w życie nowego Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności państwa (Dz.U. 2025 poz. 1916), spełnione zostały wymagania dotyczące m.in. stref ochronnych.

Tomczyk: Przywracamy te obiekty do systemu

– Nowe regulacje prawne stworzyły możliwość wznowienia eksploatacji wielu strzelnic wojskowych, które wcześniej – mimo potencjału szkoleniowego – nie mogły być użytkowane. Dzięki zmianom legislacyjnym możemy dziś wrócić do tych obiektów i stopniowo przywracać je do systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP – podkreślił sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk.

Tam, gdzie pozwala na to aktualny stan techniczny infrastruktury, prowadzone są również działania umożliwiające wznowienie szkolenia strzeleckiego w ograniczonym zakresie, np. na krótszych dystansach (strzelania do 25 m) lub bez użycia amunicji bojowej.

– Odtworzenie infrastruktury szkoleniowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwych warunków szkolenia żołnierzy oraz dalszego wzmacniania zdolności obronnych państwa. Sprawna i bezpieczna baza szkoleniowa jest jednym z fundamentów budowania zdolności bojowych Sił Zbrojnych RP – zaznaczył Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła.

Obecnie planowana jest także analiza strzelnic wyłączonych z użytkowania z powodu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Jej wyniki pozwolą określić kolejną grupę obiektów możliwych do uruchomienia w oparciu o obowiązujące przepisy tzw. specustawy inwestycyjnej.

