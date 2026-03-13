"To niedopuszczalne". Mocne słowa Boguckiego po posiedzeniu rządu

W reakcji na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu unijnej pożyczki SAFE premier Donald Tusk zapowiedział na piątek rano odpowiedź polskiego rządu w tej sprawie na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. Niemal natychmiast udział swojego przedstawiciela w posiedzeniu zapowiedziała Kancelaria Prezydenta PR. Zgodnie z zapowiedzią, w KPRM pojawił się Zbigniew Bogucki.

Bogucki po posiedzeniu rządu: To niedopuszczalne

– Dzisiaj uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Ministrów, ponieważ nadzwyczajne posiedzenie dotyczyło bezpieczeństwa państwa, kwestii obronności. Jako przedstawiciel prezydenta i z polecenia prezydenta brałem w tym posiedzeniu udział – powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta RP.

Bugucki podkreślił, że Rada Ministrów, jak zapowiadała, przyjęła uchwałę dotycząca "de facto obejścia prawa". – Bo tak to trzeba nazwać, z uwagi na weto prezydenta. Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE – powiedział. W jego ocenie, jest to niedopuszczalne.

Działania rządu ws. SAFE pod lupą Trybunału Konstytucyjnego?

Przedstawiciel prezydenta zapowiedział, że ruch rządu będzie jeszcze głęboko analizowany pod kątem konstytucyjnym.

– Niewątpliwie ta uchwała zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, a więc normy o charakterze normatywnym, a jako taka powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny. Na koniec jest to decyzja prezydenta. Ale po tym pierwszym zapoznaniu się z tą uchwałą mogę stwierdzić, że w ona w istocie tak naprawdę powtarza te wszystkie błędy i wobec niej można wyprowadzić wszystkie zarzuty natury konstytucyjnej, a nawet wzmocnić te zarzuty, jakie były adresowane w kierunku ustawy dot. SAFE – podsumował szef Kancelarii Prezydenta.

