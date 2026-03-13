"Chcieli zdradzić Polskę". Polityk PiS broni Nawrockiego

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – zaznaczyła w czwartek głowa państwa.

Jak przypomniał Nawrocki, "to sprawa przyszłości państwa polskiego". – Od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości – dodał.

Jego zdaniem, "rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy". – Wykorzystali ten fakt do eskalacji polaryzacji i budowania podziałów miedzy Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i niemądre – dodał.

Sasin: Bezprawna umowa kredytowa jest nieważna

Do ruchu prezydenta i możliwej próby obejścia weta uchwałą przez rządzących odniósł się w piątek na antenie Radia Zet poseł PiS Jacek Sasin.

– Będziemy dziś o tym rozmawiać w kierownictwie PiS. Ja uważam, że jeśli umowa jest obarczona wadą prawną, a tu jest oczywista wada, to pożyczka jest niekonstytucyjna – powiedział były wicepremier.

Jak zauważył parlamentarzysta, "ci, którzy tak prą do tego, by pożyczkę Polsce wcisnąć, muszą mieć świadomość, że ryzykują". – Bezprawna umowa kredytowa jest nieważna, ze wszystkimi konsekwencjami – dodał. Polityk wyjaśnił, że chodzi mu analogię do kredytów frankowych, w przypadku których doszło do "serii procesów".

Poseł PiS: Skandaliczne słowa pod adresem prezydenta Nawrockiego

Jacek Sasin odniósł się do zarzutów ze strony rządzących, którzy twierdzą, że prezydent Nawrocki zdradził polskich mundurowych i działa wbrew interesowi państwa. – Ludzie, którzy to mówią właśnie chcieli zdradzić Polskę, a prezydent Polskę przed tą zdradą ratuje. Tego typu słowa, jakie padają pod adresem prezydenta są skandaliczne – powiedział parlamentarzysta.

Poseł PiS stwierdził, że "unijny SAFE to likwidacja polskiej suwerenności w zakresie obronności" i "powoduje, że polskie bezpieczeństwo będzie zależało od widzimisię brukselskich urzędników".

– Polskie zbrojenia i bezpieczeństwo znajdą się pod kontrolą Brukseli, ponieważ jest wpisany mechanizm warunkowości. Niech nikt mi nie mówi, że to są mechanizmy, które są bezpieczne – powiedział Jacek Sasin.

Odnosząc się do nadzwyczajnego posiedzenia rządu z udziałem szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego, były wicepremier wskazał, że należy "jeszcze raz uświadomić rządzącym, jakie niebezpieczeństwa niesie SAFE, jeszcze raz przekazać argumentację w sposób oficjalny, przedstawić alternatywę".

