"Chocholi taniec". Hołownia krytykuje Czarzastego

– To, co się wczoraj wydarzyło, to bardzo zła wiadomość dla Polski. Dla mnie to sytuacja niewyobrażalna i nie do zaakceptowania, że prezydent, który powinien podpisać tę ustawę bez żadnych wątpliwości, ją wetuje – powiedział w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do weta prezydenta Karola Nawrockiego.

Skrytykował też obecnego marszałka Włodzimierza Czarzastego. – Sejm, który powinien procedować nad ustawą prezydenta, mrozi ją i nad nią nie pracuje. To jest jakiś kompletnie niezrozumiały dla mnie chocholi taniec polskiej polaryzacji – oznajmił były lider Polski 2050.

Szymon Hołownia ocenił, że decyzja o nieprocedowaniu ustawy prezydenckiej dotyczącej programu "polski SAFE 0 proc." jest błędna. – Dziś w interesie Polski jest to, żebyśmy w Sejmie podejmowali decyzję wspólnie czy coś przygotowane przez prezydenta jest chałą, czy jest to dobry projekt – przekazał Hołownia.

Co z "Polskim SAFE 0 proc."? Czarzasty mówi "nie" propozycji prezydenta

Przypomnijmy, że projekt ten został skierowany do Sejmu w miniony wtorek. Dzień później marszałek Sejmu zapowiedział, że propozycja głowy państwa nie będzie procedowana "do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została do pana prezydenta skierowana". Co zatem po czwartkowej decyzji Nawrockiego w sprawie tej ustawy? Czy Sejm zajmie się "Polskim SAFE 0 proc."? Jak wynika z ustaleń Onetu, Włodzimierz Czarzasty nie planuje takich działań. Potwierdził to w rozmowie z serwisem sam marszałek.

– To nie jest taki moment, że trzeba wszystkie decyzje podejmować z godziny na godzinę. Trzeba je podejmować mądrze. Skończy się posiedzenie rządu, będziemy wiedzieli, w którą stronę idą sprawy – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Lider Lewicy przypomniał jednocześnie, że prezydent w ustawie, którą proponuje, proponuje podział zysku NBP. – Problem polega na tym, że NBP ma skumulowaną stratę w wysokości 100 mld. W związku z tym nie ma czego dzielić – podkreślił, po czym poinformował: "Absolutnie nie widzę podstaw funkcjonowania i procedowania tej ustawy. Jeżeli zobaczę taki sens, ustawa będzie procedowana. Dziś żadnego absolutnie nie widzę".

