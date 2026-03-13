Pikieta przed Pałacem Prezydenckim. Wszystko z powodu weta

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. W odpowiedzi na decyzję głowy państwa, premier Donald Tusk zwołał na piątek nadzwyczajne posiedzenie rządu. – Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy Program Polska Zbrojna – zapowiedział.

Na prezydenta wylała się w związku z tą decyzją fala krytyki, a politycy koalicji rządzącej mówią wręcz o zdradzie interesów narodowych.

Aby okazać prezydentowi poparcie przed Pałacem zebrała się grupa kilkudziesięciu osób popierających decyzję głowy państwa dot. zawetowania SAFE. Pikietę zorganizował Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu "GP".

– Chrońmy pana prezydenta, interesujmy się, czy on ma ochronę taką, jaką powinna mieć głowa państwa – mówił sędzia Przemysław Radzik.

Wśród manifestantów nie zabrakło również polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Tłumy Polaków pod Pałacem Prezydenckim, aby wyrazić poparcie dla weta ustawy FIZB SAFE. Mądra i odpowiedzialna decyzja pana prezydenta @NawrockiKn. Tysiące polskich patriotów z Klubów Gazety Polskiej zebrało się spontanicznie. Jest moc!" – napisał poseł PiS Andrzej Śliwka.

Rząd przyjął uchwałę w sprawie realizacji SAFE

Wiodącą rolę w koordynacji wykonywania zadań finansowanych z SAFE będzie pełnił szef MON. Pożyczka zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. "Administracja rządowa, realizująca zadania z SAFE, zapewni wewnętrzny system kontroli, w tym kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny dotyczący wykorzystania pieniędzy z SAFE. Audyt gospodarowania środkami będzie prowadził także Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zapewniona zostaje osłona antykorupcyjna i kontrwywiadowcza związana z wykorzystaniem pieniędzy z SAFE" – czytamy.

Tym samym ekipa Donalda Tuska przechodzi do realizacji planu B, o którym ministrowie mówili jeszcze przed prezydenckim wetem. Rząd chce zaciągnąć pożyczkę z Brukseli bez ustawy. "Niemiecki kredyt SAFE powinien przejść do historii. Jeśli Donald Tusk nielegalnie weźmie pożyczki, będzie to podstawą do postawienia go pod Trybunał Stanu po zmianie władzy" – zastrzegł w piątek przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

