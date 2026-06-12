Zamieszanie wokół odebrania orderu Zełenskiemu. Wiadomo, kiedy decyzja Nawrockiego

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Order Orła Białego. Zełenski straci odznaczenie?

Prezydent Karol Nawrocki 29 maja poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Kiedy decyzja prezydenta?

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał we wpisie na platformie X w poniedziałek, że "Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu". "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – poinformował Rafał Leśkiewicz.

W piątek rzecznik prasowy prezydenta poinformował w Telewizji Republika, że "Karol Nawrocki na pewno nie podejmie żadnej decyzji przed wylotem do Stanów Zjednoczonych".

– Czekamy na ruch ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Jestem przekonany, że prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji, ale czekamy na ruch z jego strony – mówił.

Dodał, że "jest to czas edukacyjny".

– Chcemy, żeby świat i nasi sojusznicy zobaczyli, dlaczego ten temat budzi tak wielkie emocje w relacjach polsko-ukraińskich. Wołodymyr Zełenski na pewno wiedział, z jaką reakcją jego decyzja spotka się w Polsce. My na pewno nie będziemy ulegać żadnej presji ze strony jakichkolwiek środowisk w Polsce. Dajemy szanse władzom Ukrainy na zmianę decyzji – powiedział Rafał Leśkiewicz.

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