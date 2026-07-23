Mocny sondaż dla Nawrockiego. Polacy ocenili decyzję ws. odebrania orderu Zełenskiemu

Jednocześnie 75 proc. ankietowanych jest zdania, że Polska i Ukraina powinny przede wszystkim współpracować w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Większość popiera decyzję prezydenta

Z badania CBOS wynika, że 59 proc. respondentów pozytywnie ocenia decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Przeciwnego zdania jest 28 proc. ankietowanych. Badani zostali również zapytani o skutki tej decyzji dla Polski. Po 41 proc. respondentów uważa, że przynosi ona Polsce więcej korzyści niż strat oraz więcej strat niż korzyści.

84 proc. uczestników badania uważa, że państwo polskie powinno reagować, gdy inne państwo gloryfikuje postaci historyczne odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Bardziej podzielone są odpowiedzi dotyczące prawa Ukraińców do własnych bohaterów historycznych. Ze stwierdzeniem, że mają do tego prawo, nawet jeśli zapisali się oni negatywnie w historii Polski, zgadza się 44 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 42 proc.

Trzy grupy respondentów

CBOS wyróżnił trzy grupy respondentów. Najliczniejszą stanowią tzw. moraliści (46 proc. badanych). W tej grupie 95 proc. uważa decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego za słuszną, a 99 proc. jest zdania, że bez rozliczenia przeszłości nie można zbudować dobrych relacji polsko-ukraińskich.

Drugą grupę stanowią pragmatycy (34 proc.). 70 proc. z nich negatywnie ocenia decyzję o odebraniu orderu, 70 proc. uważa, że Ukraińcy mają prawo do własnych bohaterów historycznych, a 96 proc. wskazuje, że wobec zagrożenia ze strony Rosji Polska i Ukraina powinny współpracować.

Najmniejszą grupą są wycofani (20 proc.). Wśród nich 54 proc. popiera decyzję prezydenta, a 55 proc. uważa, że Polska i Ukraina powinny przede wszystkim współpracować.

Badanie przeprowadzono od 2 do 12 lipca 2026 r. na próbie 938 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Miesiąc wcześniej podobne nastroje było widać w internecie

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego 19 czerwca. Jak wyjaśnił, decyzja była związana ze zgodą prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowego imienia „Bohaterów UPA”. – Order Orła Białego nie jest zwykłym wyróżnieniem. Jest symbolem najwyższego zaufania RP. Oznacza szczególną więź z państwem polskim i wdzięczność narodu. Prezydent RP jest Wielkim Mistrzem Orderu i ma obowiązek stać na straży honoru tego odznaczenia – mówił wówczas Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślał również, że decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie zmienia strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”.

Dzień po ogłoszeniu decyzji Ośrodek Res Futura przeanalizował komentarze opublikowane w mediach społecznościowych. Z badania wynikało, że 74 proc. wpisów popierało decyzję prezydenta, a 26 proc. zawierało jej krytykę. Łączny zasięg dyskusji w internecie oszacowano na 120 mln.

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