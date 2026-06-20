Zełenski stracił Order Orła Białego. Tak Polacy zareagowali na decyzję Nawrockiego

Ośrodek Res Futura przeanalizował komentarze opublikowane w social mediach, dotyczące odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Dane wskazują, że łączny zasięg dyskusji w sieci na ten temat wyniósł 120 milionów.

Z badania przeprowadzonego przez Res Futura wynika, że zdecydowana większość – 74 proc. komentarzy – wyraża jawne poparcie dla decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Krytykę tego ruchu zawiera zaledwie 26 proc. przeanalizowanych wpisów.

Zełenski stracił Order Orła Białego. Nawrocki zdecydował

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – przekazał w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W reakcji na tę decyzję Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

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