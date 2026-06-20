Były premier dyscyplinuje Ukraińców. Jest przeciwny oddawaniu polskich odznaczeń

Arsenij Jaceniuk, były szef MSZ i premier Ukrainy, ocenił, że "nawet w trudnych okolicznościach politycznych ważne jest zachowanie równowagi i niereagowanie emocjonalnie".
– Jestem przeciwny odmowie przyjęcia przez Ukraińców odznaczeń przyznanych im przez Polskę jako państwo za ich zasługi – przyznał.
Stwierdził przy tym, że "jedna szkodliwa i błędna decyzja obecnego prezydenta Polski nie może być naprawiona naszymi własnymi błędnymi decyzjami".
Zwrócił uwagę, że Rosja i radykalne siły w Europie mogą wykorzystać tę sytuację i zaproponował, by Kijów i Warszawa zintensyfikowały bezpośredni dialog, by zmniejszyć napięcia.
W ocenie byłego premiera Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mógłby odwiedzić Gdańsk, gdzie odbędzie się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy i zainicjować szeroką dyskusję z przedstawicielami rządu Polski, ekspertami i reprezentantami opinii publicznej.
Zdaniem byłego szefa ukraińskiego rządu wszelkie inicjatywy dyplomatyczne muszą być dobrze przygotowane i starannie przemyślane. – Należy zachować zimną krew. Stawką jest los Ukrainy, Polski i Europy – dodał.
Zełenski stracił Order Orła Białego. Nawrocki zdecydował
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.
Ukraińcy masowo oddają polskie odznaczenia
Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Swoje oznaczenie zamierza też zwrócić szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.
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