Były premier dyscyplinuje Ukraińców. Jest przeciwny oddawaniu polskich odznaczeń

Arsenij Jaceniuk, były szef MSZ i premier Ukrainy, ocenił, że "nawet w trudnych okolicznościach politycznych ważne jest zachowanie równowagi i niereagowanie emocjonalnie".

– Jestem przeciwny odmowie przyjęcia przez Ukraińców odznaczeń przyznanych im przez Polskę jako państwo za ich zasługi – przyznał.

Stwierdził przy tym, że "jedna szkodliwa i błędna decyzja obecnego prezydenta Polski nie może być naprawiona naszymi własnymi błędnymi decyzjami".

Zwrócił uwagę, że Rosja i radykalne siły w Europie mogą wykorzystać tę sytuację i zaproponował, by Kijów i Warszawa zintensyfikowały bezpośredni dialog, by zmniejszyć napięcia.

W ocenie byłego premiera Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mógłby odwiedzić Gdańsk, gdzie odbędzie się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy i zainicjować szeroką dyskusję z przedstawicielami rządu Polski, ekspertami i reprezentantami opinii publicznej.

Zdaniem byłego szefa ukraińskiego rządu wszelkie inicjatywy dyplomatyczne muszą być dobrze przygotowane i starannie przemyślane. – Należy zachować zimną krew. Stawką jest los Ukrainy, Polski i Europy – dodał.

Zełenski stracił Order Orła Białego. Nawrocki zdecydował

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Ukraińcy masowo oddają polskie odznaczenia

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Swoje oznaczenie zamierza też zwrócić szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

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