"Gest wymierzony w cały naród". Ambasador Ukrainy oddaje polskie odznaczenie

To kolejna reakcja strony ukraińskiej na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wcześniej o rezygnacji z polskich odznaczeń poinformowali już szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha oraz szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.

Bodnar: Nie mogę tego zaakceptować

W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Wasyl Bodnar podkreślił, że nie może przejść obojętnie obok decyzji polskich władz. – Rozumiejąc emocje panujące dziś w Polsce, nie mogę zaakceptować faktu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – przyjaciel Polski – został pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia – napisał.

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Ambasador zaznaczył, że w warunkach trwającej wojny taka decyzja jest odbierana w Ukrainie wyjątkowo boleśnie. – Decyzja ta jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród ukraiński – dodał.

Bodnar podkreślił jednocześnie, że Polska pozostaje dla Ukrainy ważnym partnerem. – Polska jest dla nas przyjacielem, sojusznikiem i partnerem. To miliony Polek i Polaków, którzy otworzyli swoje domy i serca dla naszych ludzi – napisał. Na końcu swojego wpisu zaapelował o dialog. – Pamiętajmy, że na naszych sporach zawsze zyskuje wróg – Moskwa – zaznaczył.

Wcześniej Sybiha i Budanow

Wasyl Bodnar jest trzecim wysokim przedstawicielem Ukrainy, który zdecydował się oddać polskie odznaczenie po decyzji Nawrockiego. W piątek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że rezygnuje z Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, który otrzymał w październiku 2022 roku. Minister ocenił, że pozbawienie Zełenskiego Orderu Orła Białego to "strategiczny błąd", na którym skorzysta wyłącznie Rosja.

Kilka godzin później podobną decyzję ogłosił Kyryło Budanow. Szef Biura Prezydenta Ukrainy poinformował, że oddaje Złoty Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP. Budanow napisał, że decyzja polskiego prezydenta to "nieprzyjazny akt wobec narodu ukraińskiego" i "prezent dla moskiewskiego agresora".

Decyzja Nawrockiego

Karol Nawrocki poinformował w piątek, że po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem ma być zgoda prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA".

– Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy – argumentował Nawrocki.

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