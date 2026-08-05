"Zdrada dyplomatyczna" ws. Smoleńska? Prokuratura ogłosiła decyzję

31 lipca kierownik Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o umorzeniu ostatnich pięciu wątków śledztwa. Decyzja ta kończy całe postępowanie wszczęte 31 sierpnia 2016 r.

Rzecznik PK Piotr Nowak przekazał, że "prowadzone przez 10 lat śledztwo wykazało, że zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 r. nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa 'zdrady dyplomatycznej'".

– W szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru – poinformował rzecznik.

Umorzenie pięciu wątków śledztwa

Prokuratura umorzyła pozostałe pięć wątków śledztwa prowadzonego m.in. w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską. Tym samym wielowątkowe postępowanie, wszczęte w 2016 r., zostało zakończone w całości. Wcześniej, 4 marca br., wydano dwa postanowienia o częściowym umorzeniu tego śledztwa.

– Łącznie przesłuchano 488 świadków, ale konkluzja jest w zasadzie taka sama, jak w 2011 roku, że w tej sprawie nigdy nie zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienie akurat tego przestępstwa "zdrady dyplomatycznej" – wyjaśnił prok. Nowak.

Spośród pięciu umorzonych wątków dwa dotyczyły "zdrady dyplomatycznej", czyli, jak wskazuje prokuratura, "działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wyborem podstawy prawnej współpracy z Federacją Rosyjską przy badaniu katastrofy smoleńskiej oraz podpisaniem memorandum dotyczącego przekazania stronie polskiej zapisów rejestratorów pokładowych".

Pozostałe trzy wątki dotyczyły natomiast "zaniechania niezwłocznego powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przedstawienia rzekomo fałszywych opinii prawnych oraz niezastosowania procedury ratyfikacji porozumienia dotyczącego zgody Polski na prowadzenie przez organy Federacji Rosyjskiej badania katastrofy na podstawie Załącznika 13 do Konwencji chicagowskiej".

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