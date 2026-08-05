Morawiecki pisze o "prowokacji". "Ktoś postanowił kupić lajki"

"Czy to element prowokacji? Wygląda na to, że ktoś postanowił kupić nam lajki. Dziękujemy za zaangażowanie, ale naprawdę nie potrzebujemy takich 'prezentów'" – napisał były premier, pokazując że jego konto na Facebooku nagle zyskało wielu nowych obserwatorów zagranicznego pochodzenia.

"My w Rozwój Plus walczymy o głosy realnych wyborców – nie wirtualnych kont. Do zobaczenia w piątek o 18:00 na Jagodnie! Vu Chan i Chhtoiten Tsering raczej się tam nie pojawią..." – stwierdził kpiąco Morawiecki.

Kupowanie obserwujących na Facebooku jest możliwe, jednak nie jest opłacalne dla osób, którym zależy na realnym zasięgu lub rozwoju profilu. Co istotne, Meta zakazuje sztucznego zwiększania popularności za pomocą fałszywych kont lub kupowanych interakcji. W konsekwencji może: usuwać fałszywych obserwujących, ograniczyć zasięgi strony lub profilu, a w skrajnych przypadkach nałożyć ograniczenia na konto.

Sondaż po rozłamie w PiS. Tym razem Rozwój Plus pod progiem

Z opublikowanego we wtorek przez Interię sondażu firmy Social Changes wynika, że gdyby wybory parlamentarne obywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska zagłosowałoby 29 proc. respondentów. To o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu tej pracowni.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 25 proc. (spadek o 5 pkt proc..), a podium uzupełniłaby Konfederacja, na którą głos oddałoby 13 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica – po 9 proc. poparcia. Dla partii Grzegorza Brauna oznacza to wzrost o 2 pkt proc., zaś dla formacji Włodzimierza Czarzastego – o 1 pkt proc. Poniżej progu wyborczego znalazłyby się partia Razem oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które uzyskały w nowym sondażu po 4 proc. poparcia, a także Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc., wzrost o 1 pkt proc.) i Polska 2050 (2 proc., bez zmian).