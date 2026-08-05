"Przyszedł do PiS na gotowe". Karski uderza w Morawieckiego

Na przestrzeni ostatnich dni Mateusz Morawiecki jest bardzo aktywny w mediach. 31 lipca odbyło się też wydarzenie Stowarzyszenia Rozwój Plus z udziałem różnych panelistów i zaproszonych gości.

Po rozłamie Jarosław Kaczyński także na kilku wywiadach, w których wyłożył swoje stanowisko, ale po nich przestał wypowiadać się na ten temat aż do poniedziałku, kiedy to zamieścił w sieci wpis.

"Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej" – ocenił prezes PiS. W dalszej części wpisu prezes PiS zasugerował, że z byłym szefem rządu być może jest coś nie tak, ale nie rozwinął, co dokładnie ma na myśli.

Karski: Wolta życia Morawieckiego

Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski został zapytany o wpis prezesa Kaczyńskiego. Polityk przyznał, że w partii od dawna słyszano o "różnych zachowaniach, wypowiedziach" Morawieckiego. Poseł szybko jednak dodał, że "nie jest to informacja dnia dzisiejszego", a zachowanie byłego premiera może wynikać "z jakiejś nerwowości".

Karski mocno skrytykował również lidera Rozwoju Plus. Jego zdaniem, nie przyłożył on wystarczająco dużo wysiłku do wywalczenia sobie pozycji w partii.

– Mateusz Morawiecki wykonuje woltę swojego życia. Tak w stosunku do osoby, która wyciągnęła go jak królika z kapelusza. Przyszedł do Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015 na gotowe, kiedy już Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, został od razu ministrem, wicepremierem, za chwilę premierem. Można powiedzieć, może zbyt łatwo otrzymał to, do czego czasem ludzie dążą bardzo długo. Jak się coś za łatwo dostaje, to się tego nie ceni – powiedział Karski.

Rzecznik stwierdził również, że podczas jednego ze spotkań kierownictwa PiS Morawiecki miał powiedzieć, że chce zostać szefem partii po tym, jak Jarosław Kaczyński odejdzie na emeryturę.

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