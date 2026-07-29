"Przestań się wygłupiać". Kowalski mocno do Hołowni

Poseł niezrzeszony zabrał głos, aby zaapelować o zakończenie konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości. Wskazywał, że tylko zjednoczona prawica będzie w stanie wygrać przyszłoroczne wybory parlamentarne i odebrać władzę Donaldowi Tuskowi. Dodał, że PiS powinno, w przypadku niepowodzenia w kwestii rozmów z Mateuszem Morawieckim, podjąć próbę współpracy z klubem Rozwój Plus.

– Przepis na zwycięstwo jest bardzo prosty. To jest pakt senacki. PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Korona Polska. Jeśli chcecie czerwonego Czarzastego, nieudacznika Tuska i tych naleśników i Giertychów, to się kłóćcie – powiedział.

W pewnym momencie wypowiedź Kowalskiego została przerwana przez Szymona Hołownię. To wyraźnie nie spodobało się politykowi, który niedawno opuścił Prawo i Sprawiedliwość.

– Szymon Hołownia, miałeś swoją szansę i co zrobiłeś? Przestań się wygłupiać, bo za rok cię nie będzie w Sejmie. Wygra prawica, w to wierzę – powiedział Kowalski, zwracając się do byłego marszałka Sejmu.

Nowy klub w Sejmie

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny – Rozwój Plus. Przekazał, że w jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator. – Dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

Dzień wcześniej rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ogłosił, że Komitet Polityczny PiS ostatecznie nie usunął z partii członków stowarzyszenia Morawieckiego. Organ skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Funkcję tę pełni Karol Karski.

Rozwój Plus będzie trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 147 posłów, o dziewięć mniej od Koalicji Obywatelskiej.

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