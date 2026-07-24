Dzięki Orlenowi ukraiński gigant rozszerza działalność. Poseł pisze o skandalu: Jaka firma zarobiła?

Nova Post, ukraińska spółka pocztowa, rozpoczęła współpracę z Orlen Paczką. Umożliwi to ukraińskiemu gigantowi dostęp do ok. 15 tys. punktów odbioru w Polsce.

"Nova Post, należąca do ukraińskiego potentata zajmującego się usługami pocztowymi, kurierskimi i logistycznymi, będzie współpracowała z Orlenem. Spółka posiada na Ukrainie 8,5 tysiąca placówek i 13,6 tys. automatów paczkowych" – przekazał serwis money.pl.

Na portalu LinkedIn.com Nova Post przekazała, że dzięki umowie z Orlenem, otrzyma dostęp do kolejnych 15 tys. punktów odbioru i nadania paczek w Polsce. Oznacza to, że Nova Post będzie kolejnym podmiotem z Ukrainy, który poszerzy sieć doręczeń dzięki współpracy z Orlen Paczką. Wcześniej nawiązała współpracę z InPost.

Kowalski: Skandal, jaka firma zarobiła?

Oburzenia tą sytuacją nie kryje Janusz Kowalski. "To jest skandal. Ukraińska Nova Post rozpoczęła współpracę z Orlenem zyskując dostęp do 15 tysięcy punktów w całej Polsce. Rząd Tuska zamiast wspierać Pocztę Polską wspiera...de facto ukraińską spółkę rozpychającą się w Polsce" – ocenia poseł.

W kolejnym wpisie dodał, że obowiązkiem Orlenu jest współpracować wyłącznie Pocztą Polską, a nie z ukraińską Nova Post. "Akcjonariuszem Orlen jest właściciel Poczty Polskiej – te 2 spółki należą do grupy kapitałowej "Polskie Państwo". Pytanie jaka firma doradcza/kancelaria zarobiła na tym dealu?" – napisał.

Sytuację skomentował też poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. "Zwalczaliście InPost wykorzystując wygodną pozycję spółki skarbu państwa, żeby teraz stwierdzić, że „koncern paliwowy powinien zajmować się paliwami” i zaraz później podpisać umowę z ukraińskim gigantem, otwierając i ułatwiając mu dostęp na wygodnych warunkach do naszego rynku" – napisał.

Biuro prasowe Orlenu zabrało głos

Głos w sprawie kontrowersji zabrało na platformie X biuro prasowe Orlenu. "Po fali dezinformacji o eksporcie paliw do Ukrainy przyszła kolejna fala. Teraz propaganda Kremla próbuje wykorzystać współpracę Orlen Paczki i ukraińskiego Nova Post" – czytamy.

Biuro prasowe Orlenu wymieniło następnie: "Zarabiamy na tej współpracy, zwiększamy zyski i zdobywamy nowych klientów. Czyli setki tysięcy obywateli Ukrainy, korzystających z transgranicznych usług kurierskich. ⁠Podobne umowy stosują nasi rynkowi konkurenci. Ta umowa zwiększa nasz udział w rynku i wzmacnia Orlen. Ta umowa dotyczy dostarczania paczek, a nie oddania suwerenności Polski, jak twierdzą konta »specjalizujące się« w relacjach polsko-ukraińskich".

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