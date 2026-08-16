"Niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa". Zapraszamy na spotkanie autorskie

50 maratonów. 50 stanów. 49 dni.

Tomasz Sobania wyruszył z celem zrealizowania projektu 50-50-50, ale ostatecznie dokonał czegoś jeszcze większego – ukończył wyzwanie w zaledwie 49 dni! Jako pierwszy Polak w historii pokonał 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu 49 dni, poprawiając wynik amerykańskiego ultramaratończyka Deana Karnazesa z 2006 roku. Aby to osiągnąć, na finiszu przebiegł dwa maratony w jedną dobę – w New Jersey i w Nowym Jorku.

Zapraszamy na spotkanie autorskie połączone z promocją książki „Biegiem przez USA. Historia polskiego Forresta Gumpa”.

Gośćmi będą autorzy książki:

Tomasz Sobania – biegacz ekstremalny, podróżnik, pisarz. Ekspert od robienia rzeczy, od których bolą same kolana. Przebiegł Europę i USA, bo najwyraźniej uznał, że bilety lotnicze są przereklamowane. Jeśli akurat nigdzie nie biegnie, to najprawdopodobniej dlatego, że przygotowuje kolejne hardkorowe wyzwanie.

Adrian Kowarzyk – dziennikarz, lektor, pisarz. Człowiek o wielu głosach, z których ten wewnętrzny często pyta: „po co mi to było?”. Wierzy, że kawa to grupa krwi, a najlepiej tworzy pod presją terminów. Jako psycholog z wykształcenia woli słuchać niż mówić, choć świat płaci mu głównie za to drugie. Kolekcjonuje stare winyle i nietrafione postanowienia noworoczne.

Podczas spotkania będzie m.in. o:

– kulisach bicia rekordu świata i psychologicznej walce z potężnym zmęczeniem,

– szalonej logistyce, strefach czasowych i realiach biegu przez Amerykę,

– tym, jak szalone pomysły przeradzają się w inspirujące książki i pomaganie innym,

– przekraczaniu własnych granic i haśle, które prowadzi Tomka: „Możesz więcej, niż myślisz”.

Po spotkaniu będzie można zakupić książkę „Biegiem przez USA. Historia polskiego Forresta Gumpa” oraz otrzymać imienną dedykację i autograf od obu autorów!

2 września (środa)

godz. 17:30

Biblioteka „Pod Skrzydłami”, ul. Grójecka 109, Warszawa

KONTAKT: tel. 22 822 51 38 wew. 24

e-mail: [email protected]

WSTĘP WOLNY — ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.